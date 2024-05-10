Bağımsız aday Cengiz Kan, ziyaretlerine devam ediyor

Kandıra’da 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde bağımsız belediye başkan adayı olarak yarışan Cengiz Kan, büyük bir çaba sarf etmiş ve 9860 oy alarak dikkat çekici bir performans sergilemişti. Ancak, seçimi 885 oy farkıyla Cumhur ittifakı adayı Erol Ölmez’e kaybetmişti.

Seçimin ardından, ilçedeki siyasi hareketlilik yatışmış gibi görünse de, Cengiz Kan’ın enerjisi ve halkla iç içe olma çabası devam ediyor. Hafta içi köy ziyaretleri, hafta sonları düğün, nişan, asker uğurlama gibi çeşitli etkinliklere katılımı, Kandıralılar arasındaki popülerliğini sürdürmesine olanak tanıyor.

Cengiz Kan son olarak Kandıra Araman Mahallesi’nde Kandıralı hemşerileriyle bir araya geldi.

Kan’ın, ilçedeki aktif çalışmaları, bir sonraki seçim için şimdiden hazırlık yapıyor şeklinde yorumlanıyor.