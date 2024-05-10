- Gündem

Kandıra Belediyesi 37 İşyerini Kiraya Verecek..

Kandıra Belediyesi aralarında sahil ve plajlardaki dükkanların da olduğu 37 işyerini kiraya verecek.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kandıra Belediyesi 37 İşyerini Kiraya Verecek.. mask

Kandıra Belediyesi tarafından verilen kiralık ilanında Cebeci Sahil, Cebeci Lunapark, Kerpe, Kefken, Bağırganlı, Seyrek, Sarnıçlar, Duraklı, Avdan ve Yağcılar mahallelerinde bulunan 37 işyeri yer aldı.

SIRA NOİŞYERİ MEVKİİNO/NEVİSÜRESİKİRA BEDELİ+KDVGEÇİCİ TEMİNAT TLTARİH/SAAT
1Cebeci Sahil Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan05 nolu satış yeri3  YIL25.267,65TL+KDV2.274,0822.05. 2024/15:00
2Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan  hediyelik eşya satış yeri02 nolu3  YIL14.014,09TL+KDV1.261,2622.05.2024/15:03
3Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan  hediyelik eşya satış yeri03 nolu3  YIL12.500,00TL+KDV1.125,0022.05.2024/15:06
4Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan  hediyelik eşya satış yeri04 nolu3  YIL12.500,00TL+KDV1.125,0022.05.2024/15:09
5Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan  hediyelik eşya satış yeri05 nolu3  YIL12.500,00TL+KDV1.125,0022.05.2024/15:12
6Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan  hediyelik eşya satış yeri06 nolu3  YIL12.500,00TL+KDV1.125,0022.05.2024/15:15
7Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri10 nolu3  YIL14.014,09TL+KDV1.261,2622.05.2024/15:18
8Cebeci Mah. Sahili Halk Plajında yer alanlunapark Alanı3  YIL262.786,46TL+KDV23.650,7822.05.2024/15:21
9Cebeci Mah. Tescil Harici olan 114 ada 1 nolu parsel önünde bulunan1.950,00m2 lik kullanım alanı olan otopark alanı3  YIL99.900,93TL+KDV8.991,0822.05.2024/15:24
10Cebeci Lunapark Yanı03 nolu dükkan3  YIL12.500,00TL+KDV1.125,0022.05.2024/15:27
11Cebeci Lunapark Yanı04 nolu dükkan3  YIL12.500,00TL+KDV1.125,0022.05.2024/15:30
12Kerpe Mah. Sahil bölgesinde bulunan02 nolu ahşap dükkan3  YIL12.596,94TL+KDV1.133,7222.05.2024/15:33
13Kerpe Mah. Sahil Kısmında bulunan03 nolu ahşap dükkan3  YIL12.811,29TL+KDV1.153,0122.05.2024/15:36
14Kerpe Mah. Sahil bölgesinde yer alan04 nolu ahşap dükkan3  YIL12.596,94TL+KDV1.133,7222.05.2024/15:39
15Kerpe Mah. Sahil kısmında yer alan05 nolu ahşap dükkan3  YIL12.596,94TL+KDV1.133,7222.05.2024/15:41
16Kerpe Mah. Sahil kısmında yer alan06 nolu ahşap dükkan3  YIL12.596,94TL+KDV1.133,7222.05.2024/15:44
17Kerpe Mah. Sahil Kısmında bulunan07 nolu ahşap dükkan3  YIL12.633,35TL+KDV1.137,0022.05.2024/15:47
18Kerpe Mah. Sahil kısmında yer alan08 nolu ahşap dükkan3  YIL12.421,98TL+KDV1.117,9722.05.2024/15:51
19Kerpe Mah. Kaptan Caddesinde bulunanOTOPARK ve WC3  YIL52.487,30TL+KDV4.723,8522.05.2024/15:54
20Beyoğlu kampı önünde yer alanbüfe çay bahçesi3  YIL87.339,65TL+KDV7.860,5922.05.2024/15:57
21Bağırganlı Mahallesi sahil kısmında bulunan04 nolu ahşap dükkan3  YIL11.871,96TL+KDV1.068,4722.05.2024/16:00
22Bağırganlı Mahallesi sahil kısmında bulunan06 nolu ahşap dükkan3  YIL11.871,96TL+KDV1.068,4722.05.2024/16:03
23Bağırganlı Mahallesi sahil kısmında bulunan10 nolu ahşap dükkan3  YIL11.871,96TL+KDV1.068,4722.05.2024/16:06
24Bağırganlı Mahallesi sahil kısmında bulunan11 nolu ahşap dükkan3  YIL11.871,96TL+KDV1.068,4722.05.2024/16:09
25Çalköy Mahallesi Seyrek Caddesi No:138/101 nolu ahşap dükkan3  YIL39.968,94TL+KDV3.597,2022.05.2024/16:12
26Çalköy Mahallesi Seyrek Caddesi No:138/102 nolu ahşap dükkan3  YIL32.054,30TL+KDV2.884,8822.05.2024/16:15
27Çalköy Mahallesi Seyrek Caddesi03 nolu ahşap dükkan3  YIL32.054,30TL+KDV2.884,8822.05.2024/16:18
28Çalköy Mahallesi Seyrek Caddesi04 nolu ahşap dükkan3  YIL32.054,30TL+KDV2.884,8822.05.2024/16:21
SIRA NOİŞYERİ MEVKİİNO/NEVİSÜRESİAYLIK MUH. KİRA BEDELİ+KDVGEÇİCİ TEMİNAT TLTARİH/SAAT
29Cebeci Mah. Halk plajı yanı (8 pafta,330 parsel)Çekek Yeri3  YIL12.072,08TL+KDV13.037,84
22.05.2024/16:24
30Sarnıçlar Mah. 158 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunanköy kahvehanesi3  YIL3.499,14TL+KDV3.779,07
22.05.2024/16:27
31Avdan Mah. 122 ada 6 nolu parsel üzerinde bulunanköy kahvehanesi3  YIL734,83TL+KDV793,61
22.05.2024/16:30
32Duraklı Mahallesi 130 ada 7 nolu parsel üzerinde bulunan binanın zemin katının bulunanköy kahvehanesi3  YIL960,00TL+KDV1.036,80
22.05.2024/16:33
33Yağcılar Mahallesi Merkez Mevki 164 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan binanın zemin katının işyeri olarak3  YIL850,00TL+KDV918,0022.05.2024/16:36

34
Yağcılar Mahallesi Merkez Mevki 164 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan binanın zemin üstü 1.katının
köylü kahvehanesi
3  YIL
750,00TL+KDV		810,0022.05.2024/16:39
SIRA NO
İŞYERİ MEVKİİ
NO/NEVİ
SÜRESİ		YILLIK MUH. KİRA BEDELİGEÇİCİ TEMİNAT TLTARİH/SAAT
35Kerpe Mahallesi Miço Cad. ekli krokide belirtilen alanın ATM yeri olarak3  YIL61.118,82TL5.500,6922.05.2024/16:41
36Kefken Mahallesi Merkez Mevki Şen Sok. yer alan ve ekli krokide belirtilen alanın01 nolu ATM yeri3  YIL61.118,82TL5.500,69
22.05.2024/16:44
37Kefken Mahallesi Merkez Mevki Şen Sok. yer alan ve ekli krokide belirtilen alanın02 nolu ATM yeri3  YIL61.118,82TL5.500,6922.05.2024/16:47

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, yukarıda belirtilen tarih, saat ve şartlarda Kandıra Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda 2886 sayılı D.İ.K. 45. Maddesi Uyarınca Açık Teklif usulüyle ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER
1-İhale Şartname bedeline ait makbuz (Kandıra Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00TL bedeli karşılığında alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,
2- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz aslı,
3- Kandıra Belediyesi “Borcu Yoktur” belgesi,
4-Vekaleten katılımda Noter Tas. Vekaletname ile vekilin imza beyanı,
5- Ortak katılım Noter Tas. Ortak Girişim Beyanı.
GERÇEK KİŞİLERDEN :
1-Noter tasdikli imza beyannamesi,
2-Nüfus Kayıt Örneği(e-devlet)
3-İkametgah Senedi(e-devlet)
TÜZEL KİŞİLERDEN:
1-Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
2- Tüzel kişiliğin adres beyanı
3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi, İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin Asıllarını veya suretlerini Yazı İşleri Müdürlüğünden Aslı Görülmüştür Kaşesi onayı veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce 21.05.2024 günü, saat 12:30’a kadar, Kandıra Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)
İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

# yeni, 2024, hizmet, Yürüyüş

10 May 2024 - 23:03 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.284.684 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL