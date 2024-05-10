Kandıra Belediyesi 37 İşyerini Kiraya Verecek..

Kandıra Belediyesi tarafından verilen kiralık ilanında Cebeci Sahil, Cebeci Lunapark, Kerpe, Kefken, Bağırganlı, Seyrek, Sarnıçlar, Duraklı, Avdan ve Yağcılar mahallelerinde bulunan 37 işyeri yer aldı.

SIRA NO İŞYERİ MEVKİİ NO/NEVİ SÜRESİ KİRA BEDELİ+KDV GEÇİCİ TEMİNAT TL TARİH/SAAT 1 Cebeci Sahil Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan 05 nolu satış yeri 3 YIL 25.267,65TL+KDV 2.274,08 22.05. 2024 /15:00 2 Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri 02 nolu 3 YIL 14.014,09TL+KDV 1.261,26 22.05.2024/15:03 3 Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri 03 nolu 3 YIL 12.500,00TL+KDV 1.125,00 22.05.2024/15:06 4 Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri 04 nolu 3 YIL 12.500,00TL+KDV 1.125,00 22.05.2024/15:09 5 Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri 05 nolu 3 YIL 12.500,00TL+KDV 1.125,00 22.05.2024/15:12 6 Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri 06 nolu 3 YIL 12.500,00TL+KDV 1.125,00 22.05.2024/15:15 7 Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri 10 nolu 3 YIL 14.014,09TL+KDV 1.261,26 22.05.2024/15:18 8 Cebeci Mah. Sahili Halk Plajında yer alan lunapark Alanı 3 YIL 262.786,46TL+KDV 23.650,78 22.05.2024/15:21 9 Cebeci Mah. Tescil Harici olan 114 ada 1 nolu parsel önünde bulunan 1.950,00m2 lik kullanım alanı olan otopark alanı 3 YIL 99.900,93TL+KDV 8.991,08 22.05.2024/15:24 10 Cebeci Lunapark Yanı 03 nolu dükkan 3 YIL 12.500,00TL+KDV 1.125,00 22.05.2024/15:27 11 Cebeci Lunapark Yanı 04 nolu dükkan 3 YIL 12.500,00TL+KDV 1.125,00 22.05.2024/15:30 12 Kerpe Mah. Sahil bölgesinde bulunan 02 nolu ahşap dükkan 3 YIL 12.596,94TL+KDV 1.133,72 22.05.2024/15:33 13 Kerpe Mah. Sahil Kısmında bulunan 03 nolu ahşap dükkan 3 YIL 12.811,29TL+KDV 1.153,01 22.05.2024/15:36 14 Kerpe Mah. Sahil bölgesinde yer alan 04 nolu ahşap dükkan 3 YIL 12.596,94TL+KDV 1.133,72 22.05.2024/15:39 15 Kerpe Mah. Sahil kısmında yer alan 05 nolu ahşap dükkan 3 YIL 12.596,94TL+KDV 1.133,72 22.05.2024/15:41 16 Kerpe Mah. Sahil kısmında yer alan 06 nolu ahşap dükkan 3 YIL 12.596,94TL+KDV 1.133,72 22.05.2024/15:44 17 Kerpe Mah. Sahil Kısmında bulunan 07 nolu ahşap dükkan 3 YIL 12.633,35TL+KDV 1.137,00 22.05.2024/15:47 18 Kerpe Mah. Sahil kısmında yer alan 08 nolu ahşap dükkan 3 YIL 12.421,98TL+KDV 1.117,97 22.05.2024/15:51 19 Kerpe Mah. Kaptan Caddesinde bulunan OTOPARK ve WC 3 YIL 52.487,30TL+KDV 4.723,85 22.05.2024/15:54 20 Beyoğlu kampı önünde yer alan büfe çay bahçesi 3 YIL 87.339,65TL+KDV 7.860,59 22.05.2024/15:57 21 Bağırganlı Mahallesi sahil kısmında bulunan 04 nolu ahşap dükkan 3 YIL 11.871,96TL+KDV 1.068,47 22.05.2024/16:00 22 Bağırganlı Mahallesi sahil kısmında bulunan 06 nolu ahşap dükkan 3 YIL 11.871,96TL+KDV 1.068,47 22.05.2024/16:03 23 Bağırganlı Mahallesi sahil kısmında bulunan 10 nolu ahşap dükkan 3 YIL 11.871,96TL+KDV 1.068,47 22.05.2024/16:06 24 Bağırganlı Mahallesi sahil kısmında bulunan 11 nolu ahşap dükkan 3 YIL 11.871,96TL+KDV 1.068,47 22.05.2024/16:09 25 Çalköy Mahallesi Seyrek Caddesi No:138/1 01 nolu ahşap dükkan 3 YIL 39.968,94TL+KDV 3.597,20 22.05.2024/16:12 26 Çalköy Mahallesi Seyrek Caddesi No:138/1 02 nolu ahşap dükkan 3 YIL 32.054,30TL+KDV 2.884,88 22.05.2024/16:15 27 Çalköy Mahallesi Seyrek Caddesi 03 nolu ahşap dükkan 3 YIL 32.054,30TL+KDV 2.884,88 22.05.2024/16:18 28 Çalköy Mahallesi Seyrek Caddesi 04 nolu ahşap dükkan 3 YIL 32.054,30TL+KDV 2.884,88 22.05.2024/16:21 SIRA NO İŞYERİ MEVKİİ NO/NEVİ SÜRESİ AYLIK MUH. KİRA BEDELİ+KDV GEÇİCİ TEMİNAT TL TARİH/SAAT 29 Cebeci Mah. Halk plajı yanı (8 pafta,330 parsel) Çekek Yeri 3 YIL 12.072,08TL+KDV 13.037,84

22.05.2024/16:24 30 Sarnıçlar Mah. 158 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan köy kahvehanesi 3 YIL 3.499,14TL+KDV 3.779,07

22.05.2024/16:27 31 Avdan Mah. 122 ada 6 nolu parsel üzerinde bulunan köy kahvehanesi 3 YIL 734,83TL+KDV 793,61

22.05.2024/16:30 32 Duraklı Mahallesi 130 ada 7 nolu parsel üzerinde bulunan binanın zemin katının bulunan köy kahvehanesi 3 YIL 960,00TL+KDV 1.036,80

22.05.2024/16:33 33 Yağcılar Mahallesi Merkez Mevki 164 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan binanın zemin katının işyeri olarak 3 YIL 850,00TL+KDV 918,00 22.05.2024/16:36

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Yağcılar Mahallesi Merkez Mevki 164 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan binanın zemin üstü 1.katının

köylü kahvehanesi

3 YIL

750,00TL+KDV 810,00 22.05.2024/16:39 SIRA NO

İŞYERİ MEVKİİ

NO/NEVİ

SÜRESİ YILLIK MUH. KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT TL TARİH/SAAT 35 Kerpe Mahallesi Miço Cad. ekli krokide belirtilen alanın ATM yeri olarak 3 YIL 61.118,82TL 5.500,69 22.05.2024/16:41 36 Kefken Mahallesi Merkez Mevki Şen Sok. yer alan ve ekli krokide belirtilen alanın 01 nolu ATM yeri 3 YIL 61.118,82TL 5.500,69

22.05.2024/16:44 37 Kefken Mahallesi Merkez Mevki Şen Sok. yer alan ve ekli krokide belirtilen alanın 02 nolu ATM yeri 3 YIL 61.118,82TL 5.500,69 22.05.2024/16:47

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, yukarıda belirtilen tarih, saat ve şartlarda Kandıra Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda 2886 sayılı D.İ.K. 45. Maddesi Uyarınca Açık Teklif usulüyle ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER

1-İhale Şartname bedeline ait makbuz (Kandıra Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00TL bedeli karşılığında alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,

2- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz aslı,

3- Kandıra Belediyesi “Borcu Yoktur” belgesi,

4-Vekaleten katılımda Noter Tas. Vekaletname ile vekilin imza beyanı,

5- Ortak katılım Noter Tas. Ortak Girişim Beyanı.

GERÇEK KİŞİLERDEN :

1-Noter tasdikli imza beyannamesi,

2-Nüfus Kayıt Örneği(e-devlet)

3-İkametgah Senedi(e-devlet)

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2- Tüzel kişiliğin adres beyanı

3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi, İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin Asıllarını veya suretlerini Yazı İşleri Müdürlüğünden Aslı Görülmüştür Kaşesi onayı veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce 21.05.2024 günü, saat 12:30’a kadar, Kandıra Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.