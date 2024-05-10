10 May 2024 - 23:12- Gündem G:

Nuri Paşa’ya bir önemli görev daha!

Derince Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Paşa, oy birliği ile Marmara Belediyeler Birliği Afet, Risk Yönetimi ve Dayanıklılık Komisyonu’na seçildi.

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Nuri Paşa’ya bir önemli görev daha! mask

Kocaeli  Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığını yaptığı Marmara Belediyeler Birliği’nin 2024 yılı 1. olağan meclis toplantısı dün gerçekleştirildi. Bölgedeki belediye çoğunluğu  CHP’ye geçtiği için Tahir Büyükakın yeni dönemde  aday olmadı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Bozbey de birliğin yeni başkanı seçildi. Toplantıda  Derince Belediye Başkan Yardımcısı ve Derince Belediye Meclis Üyesi Nuri Paşa’ya da önemli bir görev verildi. Nuri Paşa, oy birliği ile Afet, Risk Yönetimi ve Dayanıklılık Komisyonu’nda görev aldı.
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10 May 2024 - 23:12 - Gündem

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