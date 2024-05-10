Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığını yaptığı Marmara Belediyeler Birliği’nin 2024 yılı 1. olağan meclis toplantısı dün gerçekleştirildi. Bölgedeki belediye çoğunluğu CHP’ye geçtiği için Tahir Büyükakın yeni dönemde aday olmadı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Bozbey de birliğin yeni başkanı seçildi. Toplantıda Derince Belediye Başkan Yardımcısı ve Derince Belediye Meclis Üyesi Nuri Paşa’ya da önemli bir görev verildi. Nuri Paşa, oy birliği ile Afet, Risk Yönetimi ve Dayanıklılık Komisyonu’nda görev aldı.
10 May 2024 - 23:12- Gündem Güncelleme:
Nuri Paşa’ya bir önemli görev daha!
Derince Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Paşa, oy birliği ile Marmara Belediyeler Birliği Afet, Risk Yönetimi ve Dayanıklılık Komisyonu’na seçildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.