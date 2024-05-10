Nuri Paşa’ya bir önemli görev daha!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığını yaptığı Marmara Belediyeler Birliği’nin 2024 yılı 1. olağan meclis toplantısı dün gerçekleştirildi. Bölgedeki belediye çoğunluğu CHP’ye geçtiği için Tahir Büyükakın yeni dönemde aday olmadı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Bozbey de birliğin yeni başkanı seçildi. Toplantıda Derince Belediye Başkan Yardımcısı ve Derince Belediye Meclis Üyesi Nuri Paşa’ya da önemli bir görev verildi. Nuri Paşa, oy birliği ile Afet, Risk Yönetimi ve Dayanıklılık Komisyonu’nda görev aldı.