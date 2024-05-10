10 May 2024 - 23:32- Gündem G:

Derince'de promosyon ihalesi gerçekleşti

Derince Belediyesi’nde yüzlerce işçinin merakla beklediği promosyon ihalesi gerçekleştirildi

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HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Derince'de promosyon ihalesi gerçekleşti mask

Derince Belediyesinde çalışan yaklaşık 550 işçiyi doğrudan ilgilendiren promosyon ihalesi bugün gerçekleştirildi. Promosyon ihalesinin ilk turunda 7 banka teklif verdi ancak ilk tur sonunda 5 banka ihaleden çekildi. Promosyon ihalesi Türkiye İş Bankası ile Yapı Kredi Bankası arasında geçti.

EN YÜKSEK TEKLİF 35.550 LİRA 

Açık arttırma şeklinde gerçekleşen ihalede en yüksek teklifi 35.550 TL ile Türkiye İş Bankası vermiş  oldu ve ihale tamamlandı. Şimdi ise Derince Belediye Başkanı  Sertif Gökçe ile  Hizmet İş Sendikası, promosyon ihalesiyle ilgili  son değerlendirmeleri yaparak işçinin beklentisi doğrultusunda bir  karar verecek.
# yüksek, türkiye, hizmet, sertif gökçe

10 May 2024 - 23:32 - Gündem

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Yorumlar

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Derince'li Oğuz - Helal olsun başkan, şimdiden insanların gölünde özlenen çiçekleri açtırmaya başladın, Allah yolunu izini açık eylesin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mayıs 23:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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