Derince'de promosyon ihalesi gerçekleşti

Derince Belediyesinde çalışan yaklaşık 550 işçiyi doğrudan ilgilendiren promosyon ihalesi bugün gerçekleştirildi. Promosyon ihalesinin ilk turunda 7 banka teklif verdi ancak ilk tur sonunda 5 banka ihaleden çekildi. Promosyon ihalesi Türkiye İş Bankası ile Yapı Kredi Bankası arasında geçti.
EN YÜKSEK TEKLİF 35.550 LİRA
Açık arttırma şeklinde gerçekleşen ihalede en yüksek teklifi 35.550 TL ile Türkiye İş Bankası vermiş oldu ve ihale tamamlandı. Şimdi ise Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe ile Hizmet İş Sendikası, promosyon ihalesiyle ilgili son değerlendirmeleri yaparak işçinin beklentisi doğrultusunda bir karar verecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Derince'li Oğuz - Helal olsun başkan, şimdiden insanların gölünde özlenen çiçekleri açtırmaya başladın, Allah yolunu izini açık eylesin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.