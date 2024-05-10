Derince'de promosyon ihalesi gerçekleşti

Derince Belediyesinde çalışan yaklaşık 550 işçiyi doğrudan ilgilendiren promosyon ihalesi bugün gerçekleştirildi. Promosyon ihalesinin ilk turunda 7 banka teklif verdi ancak ilk tur sonunda 5 banka ihaleden çekildi. Promosyon ihalesi Türkiye İş Bankası ile Yapı Kredi Bankası arasında geçti.

EN YÜKSEK TEKLİF 35.550 LİRA

Açık arttırma şeklinde gerçekleşen ihalede en yüksek teklifi 35.550 TL ile Türkiye İş Bankası vermiş oldu ve ihale tamamlandı. Şimdi ise Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe ile Hizmet İş Sendikası, promosyon ihalesiyle ilgili son değerlendirmeleri yaparak işçinin beklentisi doğrultusunda bir karar verecek.