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Muzaffer Bıyık'ın acı günü

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın annesi Fadime Bıyık vefat etti.

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Fadime Bıyık, cenazesi 11 Mayıs Cumartesi günü (BUGÜN) ikindi namazına müteakip Emek Mahallesi, Fatih Merkez Camii'nden kaldırılarak, 12 Mayıs Pazar günü Kastamonu Daday Aktaştekke Köyü’nde defnedilecektir.  Kocaeli Gündem olarak aileye başsağlığı diliyoruz

11 May 2024 - 00:03 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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