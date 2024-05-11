11 May 2024 - 00:55- Siyaset G:

İYİ Parti Gölcük Yönetim kurulu istifa etti!

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan ile başlayan istifa rüzgarı Gölcük İlçe Başkanı Yusuf Oğlu ile devam etmişti. Ardarda gelen istifalardan sonra bugün de İYİ Parti Gölcük Yönetim kurulu toplu istifa etti.

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İYİ Parti Gölcük Yönetim kurulu istifa etti! mask

İYİ Parti’de genel başkanlık koltuğu devrinin ardından istifa furyası son sürat devam ediyor. Kocaeli’de de pek çok isim partideki görevlerini sonlandırdı, bu isimlerin tercih ettiği parti ise genellikle Zafer Partisi  oldu. Geçtiğimiz gün İzmit  İlçe yöneticisi 4 isim partiden istifa ederek zafer Partisi’ne katıldı. Ardından İlçe Başkanı Ayşegül Babacan ve  Gölcük İlçe Başkanı Yusuf Oğlu da istifa etti. Bugün de  İYİ Parti Gölcük Yönetim kurulu toplu istifa etti. 
# oldu, ilçe

11 May 2024 - 00:55 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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