İYİ Parti Gölcük Yönetim kurulu istifa etti!

İYİ Parti’de genel başkanlık koltuğu devrinin ardından istifa furyası son sürat devam ediyor. Kocaeli’de de pek çok isim partideki görevlerini sonlandırdı, bu isimlerin tercih ettiği parti ise genellikle Zafer Partisi oldu. Geçtiğimiz gün İzmit İlçe yöneticisi 4 isim partiden istifa ederek zafer Partisi’ne katıldı. Ardından İlçe Başkanı Ayşegül Babacan ve Gölcük İlçe Başkanı Yusuf Oğlu da istifa etti. Bugün de İYİ Parti Gölcük Yönetim kurulu toplu istifa etti.