ACİL KAN ARANIYOR!

6 Mayıs'ta Kocaeli Şehir Hastanesi’ne yatan Sadi Topuz için AB RH(-) kan aranıyor. Kan vermek isteyenlerin Sadi Topuz adına Kocaeli Kızılay'a kan bağışında bulunmaları ve bilgi vermeleri için belirtilen numaraya ulaşmaları rica olunur. (Tunahan topuz GSM: 0534 229 22 14)