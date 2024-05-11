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ACİL KAN ARANIYOR!

Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Sadi Topuz için acil kan aranıyor

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ACİL KAN ARANIYOR! mask

6 Mayıs'ta Kocaeli Şehir Hastanesi’ne yatan Sadi Topuz için AB RH(-) kan aranıyor. Kan vermek isteyenlerin Sadi Topuz  adına Kocaeli Kızılay'a kan bağışında bulunmaları ve bilgi vermeleri için belirtilen numaraya ulaşmaları rica olunur. (Tunahan topuz GSM: 0534 229 22 14)

11 May 2024 - 01:24 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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