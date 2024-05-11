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3 PUAN İÇİN SALDIR KÖRFEZ!

Trendyol 1.Lig’e 3.olarak tek maçla Süper Lig’e yükselmek isteyen Kocaelispor, bugün saat 16.00’da başlayacak maçta, normal sezonun en kritik ve son karşılaşmasına çıkıyor. Konuğumuz, ezeli rakibimiz Sakaryaspor.

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3 PUAN İÇİN SALDIR KÖRFEZ!
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MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

SAAT: 16.00

HAKEMLER: Burak Pakkan, Murat Temel, Anıl Usta, 4Hakem Burak Demirkıran

YAYIN: TRT Spor dönüşümlü, Bein Sports 5-90 dakika naklen, www.kocaeligazetesi.com.tr ( canlı anlatım )
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11 May 2024 - 01:05 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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