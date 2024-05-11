3 PUAN İÇİN SALDIR KÖRFEZ!

MAÇIN KÜNYESİ
STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
SAAT: 16.00
HAKEMLER: Burak Pakkan, Murat Temel, Anıl Usta, 4Hakem Burak Demirkıran
YAYIN: TRT Spor dönüşümlü, Bein Sports 5-90 dakika naklen, www.kocaeligazetesi.com.tr ( canlı anlatım )
Trendyol 1.Lig’e 3.olarak tek maçla Süper Lig’e yükselmek isteyen Kocaelispor, bugün saat 16.00’da başlayacak maçta, normal sezonun en kritik ve son karşılaşmasına çıkıyor. Konuğumuz, ezeli rakibimiz Sakaryaspor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.