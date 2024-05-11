KOCAELİSPOR-SAKARYASPOR(CANLI ANLATIM)

CANLI ANLATIM
1' Maç başladı.
Sakarya baskılı başladı iki atak Gökhan'da kaldı.
7' Eski Kocaelisporlu Cem sağdan atağı geliştirdi. Ceza alanına girdi sert vurdu, Emir son anda ayak koydu.
Bu korner öncesinde Dmitrov tribünleri tahrik edince yabancı madde atıldı. Daha sonra Sakarya yedek kulübesi arkasındaki taraftarı sakinleştirmek için Gökhan ve Oğuz Ceylan taraftarın yanına gitti.
9' Dimitrov bir kez daha korner kullandı. Kale içerisindeki karambolde sonuç çıkmadı.
11' Dino sağdan getirdi penaltı noktasına kesti, Cem son derece sert vurdu, kaleci Gökhan mükemmel önledi.
İki eski Kocaelili Dino ve Cem Akpınar'ın hırsı dikkat çekiyor.
14' Cihat sağa uzun ortaladı, Candeias gelişine ayak içiyle altı pasa çıkardı, kimse yoktu.
Bu dakikalarda sahaya su şişeleri atılırken, taraftarlar da bunları engellemeye çabalıyor.
19' Candeias penaltı noktasına ortaladı. Vukoviç göğüs topu yapıp bomboş kalacakken savunma araya girdi.
Bu arada 21. dakikada Bodrum'un Göztepe'ye gol atması moralleri bozdu... Golü penaltıdan Kenan Özer attı.
27' Sakarya yüzde yüz gol pozisyonunu kaçırdı. Murat Cem Sağdan ortaladı. Dino bomboş kaleye vuracakken son anda Yusuf Abdioğlu kornere attı.
33' Candeias sağdan getirdi, yaya kesti, Amaral gelişine sert vurdu ancak üstten avuta attı.
36' Cihat sarı kart gördü
38' Atila sarı kart gördü
41' Tıklım tıklım dolu stat ayağa kalktı ve mükemmel bir görüntü oluştu.
44' Del Valle soldan girdi, yakın mesafeden kaçırılan gol şansımızdı.
Maça 3 dakika ilave edildi.
İLK YARI 0-0 SONA ERDİ
46' İkinci yarı başladı. İki takımda aynı kadro ile sahaya geldi.
48'Bülent Sarıç sarı kart gördü. Sahaya bardak poşet su atılıyor. Bülent tacı kullanmıyor.
50' Dimitrov soldan girdi sert vurdu top az farkla yan ağlarda kaldı.
51' Beridze soldan vuruş denedi çok ok zayıf kaldı.
52' Del Valle konuk takımı 1-0 öne geçirdi. Kocaelispor'un belalısı yine sahneye çıktı.
56' Dino karşı karşıya üstten avuta attı.
58'Emir uzaktan vurdu, kaleci doksandan çıkardı.
60' Del Valle sağdan getirdi vurdu, Gökhan'da kaldı.
Kocaelispor'da oyuncu değişiklikleri!!! Şheidayev ve Karaishvili girdi, Beridze ve Vukoviç çıktı
62' Dimitrov soldan sağ doksana vurdu, az farkla avuta çıktı.
64' Oğuz Ceylan sakatlandı, yerine Barış Alıcı girdi.
67' Yusuf Abdioğlu'nun kaşı açıldı. Dikiş atıldı. Maça devam etti
68' Korneri soldan Amaral kullandı, Emir sağ köşede kafayı vurdu az farkla auta çıktı.,
74' Şeydayev yerde kaldı, hakem penaltı vermedi.
76' Saha karıştı. Hasan ve Emir sarı kart gördü. Fofana da sarı kart gördü.
81' Yusuf Abdioğlu sarı kart gördü
82'Schikirtladze çıktı Cem ekinci girdi... Amaral çıktı, Mehmet Yılmaz girdi.
88' Del Valle asist yaptı Dino ilk goldeki gibi boş kaleye vurdu. Golden sonra sevinmedi: 0-2
89' Sinan sarı kart gördü.
Taraftar yönetim istifa diye bağırmaya başladı.
8. dakika ilave edildi.
Maç öncesi notlar
Kocaelispor - Sakaryaspor maçı birazdan başlayacak.
Futbolcuların hırsları gözlerinden okunuyor. Tamamen galibiyete odaklanmış bir Kocaelispor ile karşı karşıyayız.
Stadyumda 30 bine yakın taraftar var ve hala binlerce taraftar dışarıda stadyuma girmek için çabalıyor.
Isınmada futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Kısa sürede gerginlik sona erdi.
Maç öncesi yeni koreografi yapılacak.
Hava bulutlu ve soğuk, yaklaşık 13 derece. Maç öncesi yağan yağmur şu an için durdu ancak zemin halen ıslak.
Kocaelispor Başkanı Recep Durul maç öncesinde sahaya inip taraftarla birlikte tezahürat yaptı.
MAÇIN KÜNYESİ
STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
SAAT: 16.00
HAKEMLER: Burak Pakkan, Murat Temel, Anıl Usta, 4.Hakem Burak Demirkıran
YAYIN: TRT Spor dönüşümlü, Bein Sports 5-90 dakika naklen, www.kocaeligazetesi.com.tr ( canlı anlatım )
KOCAELİSPOR
İlk 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
14. GIORGI BERIDZE
19. ATİLA TURAN
38. DAVIT SKHIRTLADZE
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
44. JOSIP VUKOVIC
55. YUSUF ABDİOĞLU
77. OĞUZ CEYLAN
Yedekler
67. MEHMET ENES SARI
7. CEM EKİNCİ
12. GIORGI KHARAISHVILI
21. BEDİRHAN YILDIZ
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
32. MEHMET YILMAZ
45. MESUT CAN TUNALI
47. RAMIL SHEIDAEV
53. BURAK ÖKSÜZ
70. BARIŞ ALICI
Teknik Sorumlu
MUSTAFA GÜRSEL
SAKARYASPOR
İlk 11
35. CİHAN TOPALOĞLU
5. BÜLENT UZUN
6. RAJKO ROTMAN
8. SİNAN KURT
9. DINO NDLOVU
12. ISAAC DONKOR
17. MURAT CEM AKPINAR
20. HASAN KILIÇ
28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ
45. ZDRAVKO DIMITROV
70. OĞUZ YILDIRIM
Yedekler
13. İBRAHİM DEMİR
99. ORHAN CAN BOSTAN
3. ÇAĞLAYAN MENDERES
14. BERAT BADAK
19. KORAY KILINÇ
22. SAMED ONUR
27. BERAT CAN ŞANLI
33. ERDİ DİKMEN
61. BÜLENT CEVAHİR
72. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK
Teknik Sorumlu
COŞKUN DEMİRBAKAN
YILDIZ ENTEGRE KOCAELİ STADYUMU - KOCAELİ
11.05. 2024 - 16:00
BURAK PAKKAN(Hakem)
MURAT TEMEL(1. Yardımcı Hakem)
ANIL USTA(2. Yardımcı Hakem)
BURAK DEMİRKIRAN(Dördüncü Hakem)
ÜMİT ÖZTÜRK( VAR)
CİHAN AYDIN(AVAR)
ADİL SİNEM(Gözlemci)
SERKAN GENÇERLER(Gözlemci)
LEVENT KARABUDAK(Temsilci)
BÜLENT TIRNAKSIZ(Temsilci)
ABBAS ÖĞRAŞ(Temsilci)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hasta Kocaelisporlu - Hoca ile birlikte gürcülerde dahil hemen kovun takım acil ama acil kovmazsan başkan sende defol hemen
Sadrazam41 - Tebrikler Sakaryaspor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.