KOCAELİSPOR-SAKARYASPOR(CANLI ANLATIM)

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı.

Sakarya baskılı başladı iki atak Gökhan'da kaldı.

7' Eski Kocaelisporlu Cem sağdan atağı geliştirdi. Ceza alanına girdi sert vurdu, Emir son anda ayak koydu.

Bu korner öncesinde Dmitrov tribünleri tahrik edince yabancı madde atıldı. Daha sonra Sakarya yedek kulübesi arkasındaki taraftarı sakinleştirmek için Gökhan ve Oğuz Ceylan taraftarın yanına gitti.

9' Dimitrov bir kez daha korner kullandı. Kale içerisindeki karambolde sonuç çıkmadı.

11' Dino sağdan getirdi penaltı noktasına kesti, Cem son derece sert vurdu, kaleci Gökhan mükemmel önledi.

İki eski Kocaelili Dino ve Cem Akpınar'ın hırsı dikkat çekiyor.

14' Cihat sağa uzun ortaladı, Candeias gelişine ayak içiyle altı pasa çıkardı, kimse yoktu.

Bu dakikalarda sahaya su şişeleri atılırken, taraftarlar da bunları engellemeye çabalıyor.

19' Candeias penaltı noktasına ortaladı. Vukoviç göğüs topu yapıp bomboş kalacakken savunma araya girdi.

Bu arada 21. dakikada Bodrum'un Göztepe'ye gol atması moralleri bozdu... Golü penaltıdan Kenan Özer attı.

27' Sakarya yüzde yüz gol pozisyonunu kaçırdı. Murat Cem Sağdan ortaladı. Dino bomboş kaleye vuracakken son anda Yusuf Abdioğlu kornere attı.

33' Candeias sağdan getirdi, yaya kesti, Amaral gelişine sert vurdu ancak üstten avuta attı.

36' Cihat sarı kart gördü

38' Atila sarı kart gördü

41' Tıklım tıklım dolu stat ayağa kalktı ve mükemmel bir görüntü oluştu.

44' Del Valle soldan girdi, yakın mesafeden kaçırılan gol şansımızdı.

Maça 3 dakika ilave edildi.

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ

46' İkinci yarı başladı. İki takımda aynı kadro ile sahaya geldi.

48'Bülent Sarıç sarı kart gördü. Sahaya bardak poşet su atılıyor. Bülent tacı kullanmıyor.

50' Dimitrov soldan girdi sert vurdu top az farkla yan ağlarda kaldı.

51' Beridze soldan vuruş denedi çok ok zayıf kaldı.

52' Del Valle konuk takımı 1-0 öne geçirdi. Kocaelispor'un belalısı yine sahneye çıktı.

56' Dino karşı karşıya üstten avuta attı.

58'Emir uzaktan vurdu, kaleci doksandan çıkardı.

60' Del Valle sağdan getirdi vurdu, Gökhan'da kaldı.

Kocaelispor'da oyuncu değişiklikleri!!! Şheidayev ve Karaishvili girdi, Beridze ve Vukoviç çıktı

62' Dimitrov soldan sağ doksana vurdu, az farkla avuta çıktı.

64' Oğuz Ceylan sakatlandı, yerine Barış Alıcı girdi.

67' Yusuf Abdioğlu'nun kaşı açıldı. Dikiş atıldı. Maça devam etti

68' Korneri soldan Amaral kullandı, Emir sağ köşede kafayı vurdu az farkla auta çıktı.,

74' Şeydayev yerde kaldı, hakem penaltı vermedi.

76' Saha karıştı. Hasan ve Emir sarı kart gördü. Fofana da sarı kart gördü.

81' Yusuf Abdioğlu sarı kart gördü

82'Schikirtladze çıktı Cem ekinci girdi... Amaral çıktı, Mehmet Yılmaz girdi.

88' Del Valle asist yaptı Dino ilk goldeki gibi boş kaleye vurdu. Golden sonra sevinmedi: 0-2

89' Sinan sarı kart gördü.

Taraftar yönetim istifa diye bağırmaya başladı.

8. dakika ilave edildi.

Maç öncesi notlar

Kocaelispor - Sakaryaspor maçı birazdan başlayacak.

Futbolcuların hırsları gözlerinden okunuyor. Tamamen galibiyete odaklanmış bir Kocaelispor ile karşı karşıyayız.

Stadyumda 30 bine yakın taraftar var ve hala binlerce taraftar dışarıda stadyuma girmek için çabalıyor.

Isınmada futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Kısa sürede gerginlik sona erdi.

Maç öncesi yeni koreografi yapılacak.

Hava bulutlu ve soğuk, yaklaşık 13 derece. Maç öncesi yağan yağmur şu an için durdu ancak zemin halen ıslak.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul maç öncesinde sahaya inip taraftarla birlikte tezahürat yaptı.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

SAAT: 16.00

HAKEMLER: Burak Pakkan, Murat Temel, Anıl Usta, 4.Hakem Burak Demirkıran

YAYIN: TRT Spor dönüşümlü, Bein Sports 5-90 dakika naklen, www.kocaeligazetesi.com.tr ( canlı anlatım )

KOCAELİSPOR

İlk 11

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

4. EMİR ORTAKAYA

8. YUSUF CİHAT ÇELİK

10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS

14. GIORGI BERIDZE

19. ATİLA TURAN

38. DAVIT SKHIRTLADZE

41. JOAO PEDRO REİS AMARAL

44. JOSIP VUKOVIC

55. YUSUF ABDİOĞLU

77. OĞUZ CEYLAN

Yedekler

67. MEHMET ENES SARI

7. CEM EKİNCİ

12. GIORGI KHARAISHVILI

21. BEDİRHAN YILDIZ

24. İBRAHİMA BREZE FOFANA

32. MEHMET YILMAZ

45. MESUT CAN TUNALI

47. RAMIL SHEIDAEV

53. BURAK ÖKSÜZ

70. BARIŞ ALICI

Teknik Sorumlu

MUSTAFA GÜRSEL

SAKARYASPOR

İlk 11

35. CİHAN TOPALOĞLU

5. BÜLENT UZUN

6. RAJKO ROTMAN

8. SİNAN KURT

9. DINO NDLOVU

12. ISAAC DONKOR

17. MURAT CEM AKPINAR

20. HASAN KILIÇ

28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ

45. ZDRAVKO DIMITROV

70. OĞUZ YILDIRIM

Yedekler

13. İBRAHİM DEMİR

99. ORHAN CAN BOSTAN

3. ÇAĞLAYAN MENDERES

14. BERAT BADAK

19. KORAY KILINÇ

22. SAMED ONUR

27. BERAT CAN ŞANLI

33. ERDİ DİKMEN

61. BÜLENT CEVAHİR

72. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK

Teknik Sorumlu

COŞKUN DEMİRBAKAN

YILDIZ ENTEGRE KOCAELİ STADYUMU - KOCAELİ

11.05. 2024 - 16:00

BURAK PAKKAN(Hakem)

MURAT TEMEL(1. Yardımcı Hakem)

ANIL USTA(2. Yardımcı Hakem)

BURAK DEMİRKIRAN(Dördüncü Hakem)

ÜMİT ÖZTÜRK( VAR)

CİHAN AYDIN(AVAR)

ADİL SİNEM(Gözlemci)

SERKAN GENÇERLER(Gözlemci)

LEVENT KARABUDAK(Temsilci)

BÜLENT TIRNAKSIZ(Temsilci)

ABBAS ÖĞRAŞ(Temsilci)