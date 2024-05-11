Ambulansta oksijen tüpü alev aldı, sağlıkçılar yandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ambulansta oksijen tüpünün parlaması sonucu iki görevli yaralandı.
Hastane Caddesi'ndeki 112 Acil İstasyonu'nda park halindeki 20 PV 112 plakalı ambulansta oksijen tüpünün değişimi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle parlama meydana geldi.
Bu sırada ambulansta bulunan acil tıp teknisyenleri Hasan Eryeğen (42) ile Dilek Buruk (40) yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki sağlık görevlisi bölgeye sevk edilen başka ambulansla Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Eryeğen ile Buruk’un vücudunda hafif yanıklar olduğu ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekipleri ambulansın içindeki küçük çaplı yangını söndürdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.