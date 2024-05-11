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Kocaeli'de yağışlı hava ne kadar sürecek?

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de yağışlı hava ne kadar sürecek? mask
Kocaeli'de yağışlı hava ne kadar sürecek?
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KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? 11 Mayıs Cumartesi günü Kocaeli'de yağış olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Kocaeli'de bugün gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Pazartesi günü yağışların tekrar etkin olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu:

Kocaeli'de yağışlı hava ne kadar sürecek?
# Hava durumu

11 May 2024 - 08:34 - Gündem

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