Kocaeli'de yağışlı hava ne kadar sürecek?

KOCAELİ HAVA DURUMU
Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? 11 Mayıs Cumartesi günü Kocaeli'de yağış olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Kocaeli'de bugün gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Pazartesi günü yağışların tekrar etkin olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.