Dünyaca ünlü çikolatada ölümcül tehlike

İnsan sağlığını tehlikeye sokan ürünler dünyaca ünlü dev markalar tarafından teker teker toplatılıyor. Bu firmalara her ay yenileri ekleniyor.
Son olarak büyük küçük herkesin zevkle tükettiği Marabou çikolatalarının tüketilmemesi uyarısı yapıldı. Ülkemizde Migros, Macro Center gibi dev marketlerde de satılan çikolatalar toplatılmaya başlandı.
Marabou çikolatalarında bir çok üründe etiket karışıklığı yaşandığı açıklandı. Özellikle badem, buğday, fındık ve fıstık gibi ürünlere alerjisi bulunan insanları bu ürünleri asla tüketmemesi uyarısı yapıldı. Bu kararda çikotaların üzerinde olması gereken alerji uyarısının bulunmaması etken oldu.Gelişmelerin üzerine hatasını kabul eden Marabou çikolataları, ilgili ürünleri faturaları ile birlikte getiren müşterilere eksiksiz para iadesi yapacağını açıkladı.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.