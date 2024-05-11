Diyanet’in yurtdışı gezilerinde yolluk için 2.1 milyar TL para harcadığı ortaya çıktı

Türkiye’deki ekonomik kriz milyonlarca vatandaşı yoksulluğa mahkum etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise kamuda tasarrufu devreye soktu.
Sürekli vatandaşa sabır dileyen az ye diyen iktidar kesenin ağzını açtıkça açtı. Bunların başında da her seferinden “İsraf haramdır, israfın her çeşidi haramdır” diye fetva veren Diyanet İşleri Başkanlığı geliyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş son günlerde bindiği araçlarla gündemdeydi. Şimdi ise Diyanet’in yurtdışı gezilerinde harcadığı para miktarı infial yarattı.
İYİ Partili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından Diyanet’in harcadığı miktarı açıklayarak tepki gösterdi.
Türkkan’ın aktardıklarına göre Diyanet’in 2023 ve Ocak-Mart 2024 döneminde yurtdışı gezilerinin yolluk maliyeti 2,1 milyar TL oldu.
İşte Türkkan’ın o paylaşımı:
"İsraf haramdır diye fetva veren kurumun başındaki adam, kamu harcamalarında israf yapanların en başında geliyor.
2023 ve Ocak-Mart 2024 döneminde sadece yurtdışı gezileri için 2,1 milyar lira yolluk adı altında para harcanmış."
LÜKS ARAÇLARI İLE GÜNDEMDE
Öte yandan Erbaş için kiralanan 16 milyon değerindeki yeni lüks makam aracı siyasi gündemde sıcaklığını koruyor.
Sadece bu değil, Erbaş'ın Amerikan malı bir arazi aracının daha olduğu ve Arabistan'da bulunduğu Erbaş'ın Mekke ziyaretlerinde o aracı kullandığı ortaya çıkmıştı.
Ayrıca İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez de Diyanet’in halktan topladığı 1 milyar lirayı, İngiltere’de İngilizlere ait olan bir camiye bağışladığını söylemişti.
Diğer yandan Herkes Diyanet’in "Bonfile, biftek, kebap, iskender, ciğer" gibi pahalı ürünleri içeren yemek listesini de konuşuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Milliyetçi - ne adammış be kimbilir neler biliyor
Türk - 2 bin işçinin 1 yılda çalışarak, ürettiği artı değeri, hiç bir şey üretmeyen insanları, kandıran kişiler halkı sömürüyor.
Haydi Bakim - babamın bir lafı var öbür dünyada boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hakkını alacak der din ticaret olmuş saltanat olmuş yaradan büyüktür
Hüseyin - Artık diyabete bir kuruş bile vermiyorum her cuma toplanan diyanete yardım sözlerinden bıktım bir çocuğa serbeslerden 3 top dondurma alıyorum onun sevinci bana yeter gözlerimlede gôrüyorum en azından diyanete giden par yıllardır topluyorlar her cuma birtaneside paranın nerde toplandığını ne yapıldığını söylemiyor bile vallahi bunların yüzünden artık cemaatle namaz kılmıyorum
M.murtaza Yekayak - Camiler niye boş, okullarda din ve ahlak dersi verilse idi çeyrek asırda bu kadar kindar nesil yetişmezdi, hala milli eğitim ve diyanet kimin elinde ve ne amaçla bunlar yapılmakta,
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.