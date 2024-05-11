Çenesuyu’nda yönetim değişti!

Derince Belediyesi’nin en büyük iştiraki olan Çenesuyu AŞ’de dün gerçekleşen genel kurul toplantısı ile bir süredir beklenen yönetim değişikliği yaşandı.
Önceki yönetim kurulu; Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yardımcıları Kemal Bayraktar ve Ayşe Mamat, Özel Kalem Müdürü Hatice Kandemir ve Çenesuyu AŞ Genel Müdürü Cumhur Seferoğlu’ndan oluşmaktaydı.
Yeni yönetim kurulu üyeleri olarak Başkan Sertif Gökçe, meclis üyesi Nuri Paşa ve insan kaynakları müdürü Mine Karakuş seçildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İşçi - Başkanım fen işleri müdürlüğünde çalışan bütün teknik personelin ve birim amirlerinin acil olarak görevden almalısın akşama kadar sizin dedikodunuzu yaparak altlarında makam araçlarıyla özel işlerini yapıyorlar
Sade Vatandaş - Bizim ülkemizde iktidar olma ve belediye başkanlığı kazanma işi ne yazık ki, sadece yetkili görevlilerin derhal değiştirlmesiyle maruftur. Yani, görevli işinde ehilse veya görevini dürüstçe yapıyorsa asla bu durum partilileri ilgilendirmez ve hemen her yetkilininipi çekilir ! Çünkü, bu durum artık otomatiğe bağlanmıştır. Demokratik hayatımızda diğer dünya ülkelerinin arkasından nal toplamamızın bir sebebi de budur diye düşünüyorum.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.