Çenesuyu’nda yönetim değişti!

Sade Vatandaş - Bizim ülkemizde iktidar olma ve belediye başkanlığı kazanma işi ne yazık ki, sadece yetkili görevlilerin derhal değiştirlmesiyle maruftur. Yani, görevli işinde ehilse veya görevini dürüstçe yapıyorsa asla bu durum partilileri ilgilendirmez ve hemen her yetkilininipi çekilir ! Çünkü, bu durum artık otomatiğe bağlanmıştır. Demokratik hayatımızda diğer dünya ülkelerinin arkasından nal toplamamızın bir sebebi de budur diye düşünüyorum.