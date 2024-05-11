11 May 2024 - 10:12- Yaşam G:

Büyükşehir’den Gölcük sahiline skate park

Büyükşehir, Doğu Kışla, Sekapark Sahili, Başiskele, Körfez, Derince ve Karamürsel’in ardından bir skate park da Gölcük’te yapıyor  

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Büyükşehir’den Gölcük sahiline skate park mask
Büyükşehir’den Gölcük sahiline skate park
Büyükşehir’den Gölcük sahiline skate park
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin isteği üzerine kent genelinde ilçelere skate park yapımına devam ediyor. Doğu Kışla, Sekapark Sahili, Başiskele, Körfez, Derince ve Karamürsel’in ardından bir skate park da Gölcük’te yapılıyor.

 ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kaykay sporunu tüm kentte yaygınlaştırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği sportif yatırımlardan birisi olan skate park yapımına devam ediyor. İlkini Sekapark sahili Kocaeli Kongre Merkezi yanında yapan Büyükşehir Belediyesi daha sonra Başiskele, Körfez, Derince ve Karamürsel ilçelerinde ve İzmit Doğu Kışla’da skate park yaptı. Gençlerin isteği üzerine her ilçede bir skate park yapmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir, şimdi de Gölcük sahiline skate park yapıyor.

Büyükşehir’den Gölcük sahiline skate park

 4 RAMPALI PARK

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca inşa edilen skate park, güvenlik bölümüyle birlikte geniş bir alana sahip. Gençlerin tehlikesiz ve güven içinde kaykay yapma keyfini yaşamasını amaçlayan Büyükşehir, alana tek kulvarlı 4 rampadan oluşan skate park inşa edecek.
Büyükşehir’den Gölcük sahiline skate park

# skate park, güvenlik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele

11 May 2024 - 10:12 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.335.155 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL