Büyükşehir’den Gölcük sahiline skate park

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin isteği üzerine kent genelinde ilçelere skate park yapımına devam ediyor. Doğu Kışla, Sekapark Sahili, Başiskele, Körfez, Derince ve Karamürsel’in ardından bir skate park da Gölcük’te yapılıyor.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Kaykay sporunu tüm kentte yaygınlaştırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği sportif yatırımlardan birisi olan skate park yapımına devam ediyor. İlkini Sekapark sahili Kocaeli Kongre Merkezi yanında yapan Büyükşehir Belediyesi daha sonra Başiskele, Körfez, Derince ve Karamürsel ilçelerinde ve İzmit Doğu Kışla’da skate park yaptı. Gençlerin isteği üzerine her ilçede bir skate park yapmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir, şimdi de Gölcük sahiline skate park yapıyor.
4 RAMPALI PARK
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca inşa edilen skate park, güvenlik bölümüyle birlikte geniş bir alana sahip. Gençlerin tehlikesiz ve güven içinde kaykay yapma keyfini yaşamasını amaçlayan Büyükşehir, alana tek kulvarlı 4 rampadan oluşan skate park inşa edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.