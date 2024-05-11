11 May 2024 - 10:17- Kültür-Sanat G:

Fatmanur Caner, imza gününde

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Fatmanur Caner, imza gününde mask
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Kolye Şahmaran kitabının Yazarı Fatmanur Caner bugün saat 12.00-19:00 saatleri arasında İzmit Kitap Pastası Cafe'de imza gününde olacak. Etkinliğin tüm geliri Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.

Fatmanur Caner, imza gününde
# TÜRK

11 May 2024 - 10:17 - Kültür-Sanat

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