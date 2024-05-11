İddialara göre geçtiğimiz gece saat 01.30 civarında meydana gelen olayda İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir ve Çayırova Belediyesi Meclis Üyesi İlhami Bayrak'a ait 34 JS 5134 plakalı araç kimliği belirlenemeyen motosikletli bir saldırgan tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda 5 kurşun araca isabet etti. Aracının kurşunlandığını işe gideceği vakit fark eden Bayrak, Emniyet ekiplerine haber verdi. Kurşunlanmanın ortaya çıkmasından sonra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Çayırova kaymakamının İlhami Bayrak’ı ve İYİ Parti Kocaeli il başkanı Nusret Acur’u arayarak geçmiş olsun dileklerini ve süreci takip ettiklerini bildirdiler. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün geniş çaplı bir araştırma başlattığı öğrenildi..
11 May 2024 - 10:26- Siyaset Güncelleme:
Kocaeli'de İYİ Partili meclis üyesinin aracı kurşunlandı!
İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir ve Çayırova Belediyesi Meclis Üyesi İlhami Bayrak'ın aracı kurşunlandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Devrimci Genç - Bu saldırı siyasi mi gözler akepe ve mehepe de.fetonun siyasi ayağı temizlenmeli.siyasi cinayetlerin bitmesi için fetonun siyasi ayağı yargılanmalı.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.