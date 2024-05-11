Kocaeli'de İYİ Partili meclis üyesinin aracı kurşunlandı!

İddialara göre geçtiğimiz gece saat 01.30 civarında meydana gelen olayda İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir ve Çayırova Belediyesi Meclis Üyesi İlhami Bayrak'a ait 34 JS 5134 plakalı araç kimliği belirlenemeyen motosikletli bir saldırgan tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda 5 kurşun araca isabet etti. Aracının kurşunlandığını işe gideceği vakit fark eden Bayrak, Emniyet ekiplerine haber verdi. Kurşunlanmanın ortaya çıkmasından sonra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Çayırova kaymakamının İlhami Bayrak’ı ve İYİ Parti Kocaeli il başkanı Nusret Acur’u arayarak geçmiş olsun dileklerini ve süreci takip ettiklerini bildirdiler. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün geniş çaplı bir araştırma başlattığı öğrenildi..