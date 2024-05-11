11 May 2024 - 11:03- Gündem G:

Dersimliler Derneği'nden Başkan Gökçe'ye ziyaret

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Dersimliler Derneği'nden Başkan Gökçe'ye ziyaret mask
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Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri, Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe ve ekibine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
# sertif gökçe

11 May 2024 - 11:03 - Gündem

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