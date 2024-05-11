Milyonları ilgilendiriyor... Temmuzda emekli maaş zammı ne kadar olacak? Kök maaş için 3 formül iddiası

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin maaşı temmuz zammı ile artacak. Ocak-haziran dönemi için en düşük emekli maaşı 10 bin TL, emekliye zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Sırada emekliye refah paketi ve temmuz zammı düzenlemesi var.

'EMEKLİYE FERAH PAKETİ'

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın aktardığına göre, Emekliye refah paketi üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar yürütülüyor. Taslak çalışma belli olurken, kısa süre içerisinde detayların kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

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EMEKLI MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası yılın en yüksek enflasyon rakamının Mayıs ayında ortaya çıkacağını ve bu oranın da yüzde 76'yı bulabileceğini açıkladı. Buna göre ilk 5 aylık enflasyon oranı da yüzde 23,11 olarak belirleniyor. Bunun üzerine gelecek olan Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon oranının yüzde 25-30 bandında gerçekleşmesi kesinleşmiş oluyor.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı temmuzda yüzde 25-30 bandında gerçekleşmiş olacak. Emekli Sandığı emeklileri ile memurlar açısından ise Temmuz ayında 9,77 puanlık bir enflasyon farkı oluşurken Yüzde 10 oranındaki toplu sözleşmeyle birlikte zam oranı da yüzde 20,75 olacak. Ocaktaki gibi zamların eşitlenmesi ve refah payı eklenmesi de gündemde.

SIFIR ZAM TEHLİKESİ

Temmuz ayında da yapılacak artışlar kök maaş üzerinden yapılacak. Bu noktada bazı emekliler için sıfır zam tehlikesi de ortaya çıkıyor. Örneğin şu anda kök maaşı 6 bin TL olan bir emekli yüzde 30 zam yapıldığında 1.800 TL zam alacak ve maaşı 7.800 TL olacak. Ancak 10 bin TL'nin altında olduğu için bu emeklinin maaşı yine 10 bin TL'ye tamamlanacak. Böylece emeklinin maaşı artmasına rağmen ödemede bir değişiklik olmayacak.

EMEKLİ MAAŞINA ZAMDA 3 FORMÜL

8 bin TL ve altında kök maaşı olan tüm emekliler bu sorunu yaşamış olacak. Bunun çözümü için üç önemli formül bulunuyor. 8 bin TL ve altında kök maaşı olan tüm emekliler bu sorunu yaşamış olacak. Bunun çözümü için üç önemli formül bulunuyor.

TABAN MAAŞ FORMÜLÜ

Masadaki ilk formül taban maaşın artırılması. Her zam döneminde gerçekleşen bu uygulamanın Temmuz'da da yapılması bekleniyor. Bu durumda kök maaşı ne olursa olsun tüm emekliler zam almış olacak. Burada yine 6 aylık enflasyon oranının artışta kullanılması gündemde. Bu durumda taban maaşın 12-13 bin TL olması bekleniyor. Eğer yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 38 baz alınırsa bu kez 14 bin TL bandında bir taban maaş ortaya çıkabilir. Taban maaşın asgari ücret ile eşitlenmesi de gündeme getiriliyor.

REFAH PAYI FORMÜLÜ

6 aylık enflasyon oranına refah payının eklenmesi söz konusu olabilir. Ayrıca çok düşük kalan kök maaşların sıfır zamdan etkilenmemesi için refah payının farklı uygulanması da gündeme gelebilir.

SEYYANEN ARTIŞ FORMÜLÜ

Sıfır zam olmaması için diğer tedbirlerin yanında kök maaşlara yapılacak seyyanen artış da gündemde. Burada taban maaşa tamamlanması dışında en düşük maaştan başlayarak kök maaşların seyyanen artışla belli bir sınırın üzerine çıkartılması da söz konusu olabilecek. Bunun dışında talepler arasında kök maaşların taban maaşla eşitlenmesi de var. Ancak burada da taban maaşın hemen üstünde örneğin 11 bin TL maaş alan emekliler açısından bir adaletsizliğin ortaya çıkma tehlikesi de bulunuyor.

Kaynak: cumhuriyet