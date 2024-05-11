Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Çukurcaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak ortasında 2 kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrası kadınlar birbirine tekme tokat vurmaya başladı. Diğerinin yere düşmesini fırsat bilen kadın saçlarından çekerek tekme atmaya başladı. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
- Asayiş
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Bursa'da 2 kadın arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kadınların saç saça baş başa kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.