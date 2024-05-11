Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Çukurcaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak ortasında 2 kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrası kadınlar birbirine tekme tokat vurmaya başladı. Diğerinin yere düşmesini fırsat bilen kadın saçlarından çekerek tekme atmaya başladı. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.