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Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Bursa'da 2 kadın arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kadınların saç saça baş başa kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
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Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Çukurcaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak ortasında 2 kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrası kadınlar birbirine tekme tokat vurmaya başladı. Diğerinin yere düşmesini fırsat bilen kadın saçlarından çekerek tekme atmaya başladı. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

11 May 2024 - 11:28 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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