11 May 2024 - 11:31- Asayiş G:

Aile meclisinde 4 çocuk annesinin infaz kararını vermişlerdi: 12 zanlı tutuklandı!

Körfez ilçesinde 2017'de kaybolan 4 çocuk annesi kadını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 12 zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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Aile meclisinde 4 çocuk annesinin infaz kararını vermişlerdi: 12 zanlı tutuklandı! mask
Aile meclisinde 4 çocuk annesinin infaz kararını vermişlerdi: 12 zanlı tutuklandı!
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İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Güneş Y'nin (28) 7 yıl önce kaybolmasına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüphelinin savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Aralarında kadının eşinin de bulunduğu 12 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polisin 4 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası, kadının aile fertlerince öldürüldüğü iddiasıyla İstanbul, Kocaeli ve Van'da düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alınmış, 14'ü emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, daha önce kadının, birlikte kaçtığı iddia edilen erkek tarafından aile fertlerinin baskısı üzerine polise teslim edildiği öğrenilmişti.

Daha sonra kadının eşinin kendisini darbettiği iddiasıyla emniyete başvurduğu, bunun sonucunda da sığınma evinde kalmaya başladığı belirtilmişti.

Sığınma evinden çıkan kadının, bir süre sonra aile fertlerince Körfez ilçesinde ormanlık alanda öldürüldüğü değerlendiriliyor.

# cinayet

11 May 2024 - 11:31 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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