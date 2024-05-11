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Muhteşem derbiye saatler kaldı!

Kocaelispor saat 16.00’da Sakaryaspor’u sahasında konuk edecek. Muhteşem derbiye çok az bir zaman kaldı

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Muhteşem derbiye saatler kaldı! mask

BİLET SATIŞI STADYUM GİŞELERİNDE DEVAM EDECEK

Ligde üçüncü olmak için kritik sınava çıkacak olan Kocaelispor’un son haftadaki rakibi Sakaryaspor. Temsilcimiz maçı mutlak suretle kazanmak için sahaya çıkacak. Kritik mücadele saat 16.00’da, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda başlayacak. Kalan kısıtlı sayıdaki kale arkası üst tribünü biletler de stadyumda bulunan gişelerden satılacak.

30 BİN KOCAELİSPORLU STADYUMU İNLETECEK

Kocaelispor - Sakaryaspor maçına 30 binden fazla taraftar gelecek. Hafta boyunca bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Alınan bilgilere göre sadece kale arkası üst tribünlerinde kısıtlı sayıda bilet kaldı. Bu biletlerde saat 14.00’e kadar bilet satış noktalarından, 14.00’ten sonra ise stadyum gişelerinden satılacak. 30 binden fazla Kocaelispor taraftarı bugün tüm Türkiye’ye tribün dersi verecek.
# Kocaelispor, Sakaryaspor, türkiye

11 May 2024 - 11:35 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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