İnönü Caddesi esnafı sorunlarını tartıştı

İzmit İnönü Caddesi üzerinde Çocuk Parkı ve Çınarlı Camii arasında kalan esnaflar önceki gün Cumhuriyet Parkı’nda bulunan Gülümse Kafe’de bir araya geldi. Sorunlarını masaya yatıran bölge esnafı, toplantının ardından sorunlarını İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine taşıyacaklarını ifade ettiler. Toplantının ardından açıklamada bulunan İzmit Kent Merkezi (İKM) Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk, Büyükşehir ve İzmit Belediyesinin İnönü Caddesi’nin canlanmasını sağlayacak çalışma yapılmasını isteyeceklerini dile getirdi. Öztürk yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

ESNAFLAR BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNE KATILACAK

“İnönü Caddesi esnafları olarak bu caddenin nasıl canlanacağı, nasıl daha çok insan çekeceğimizi konuşmak amacıyla toplandık. Buradaki fikir birliğimizin ardından yürüyeceğimiz yolla ilgili karar aldık. Bu toplantıda yer alan arkadaşlarımız uzun yıllardır İnönü Caddesi üzerinde esnaflık yapıyorlar. Onların düşüncelerini aldık. Bizler önümüzdeki günlerde yapılacak olan Büyükşehir meclisine esnaflar olarak katılacağız.

“SORUNLARIMIZ MECLİS GÜNDEMİNE ALINSIN!”

Caddemizle ilgili Büyükşehir’den ve İzmit Belediyesinden gündem maddesini yazılmasını rica edeceğiz. Bu hafta içerisinde İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve meclis üyeleriyle görüşüp bir toplantı talep edeceğiz. Gündemdeki maddeleri belirlerken İnönü Caddesi’ndeki esnafların sorunlarının da eklenmesi talebinde bulunacağız.

“BAŞKANLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ”

Gerekirse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’a da gidip düşüncelerimizi aktaracağız. Dernek ve esnaflar olarak hiçbir siyasi durumumuz yok. Bizim için önemli olan bu kente kim bir taş koyduysa bizim başımızın üstünde yeri vardır. İnönü Caddesi uzun yıllardır atıl durumda. Dükkanlarımız boşaldı, esnaflarımız iş yapabilmek için canla başla çalışıyor. Gelinen noktada ekonomik gerekçelerle büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu anlamda da belediye başkanlarımızdan destek bekliyoruz.

“HER AY BİR İŞ YERİ KAPANIYOR”

Bölgenin canlanabilmesi için çalışma yapılabilir. Söylenebilecek ve yapılabilecek çok şey var aslında. Otobüslerin aşağı verilmesi bir çalışma olabilir. Ya da yol geçmişte olduğu gibi yeniden çift şerit olarak hizmete alınabilir. Bunların dışında Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin uygulamaya alacağı farklı bir proje de hayata geçirilebilir. Bu konuda esnafımızın işlerinin canlanmasını sağlayacak her işe destek olacağız. Cadde bütününde yaklaşık 50 dükkan boşaldı. Neredeyse her ay bir iş yeri de kapanıyor. Borç altındaki esnafımızın bu sorunlarından kurtulması için ne gerekiyorsa yapacağız.”