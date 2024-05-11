İzmit İnönü Caddesi esnafı seslerinin duyulmasını istiyor!

İzmit İnönü Caddesi Çocuk Parkı ve Çınarlı Camii arasında kalan esnaflar bugün Cumhuriyet Parkı’nda bulunan Gülümse Kafe’de bir araya geldi. Esnaflar İnönü Caddesi ile Çınarlı Camii arasında bulunan esnafların sorunlarını konuştular. Esnaflar toplantının ardından sorunlarını İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne taşıyacaklarını ifade ettiler. Toplantının ardından açıklamada bulunan İKM Başkanı Murat Öztürk konuşmasında şunları söyledi, “İnönü Caddesi esnafları olarak bu caddenin nasıl canlanacağı, daha çok nasıl insan çekeceğimizi konuşmak amacıyla burada toplandık. Buradaki fikir birliğimizin ardından çıkan sonuçta caddenin nasıl canlanacağını nasıl daha çok insan çekeceğimizi konuştuk. Yürüyeceğimiz yolla ilgili karar aldık. Bu arkadaşlarımız yıllarından beri bu cadde de esnaflık yapan esnaflarımızdır. Onların düşüncelerini aldık. Bizler önümüzdeki günlerde yapılacak olan Büyükşehir meclisinde ve bütün esnaflar olarak toplanıp gideceğiz. Burayla ilgili Büyükşehirden ve İzmit Belediyesi’nden gündem maddesini yazılmasını rica edeceğiz. Bu hafta içerisinde İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve meclis üyeleriyle görüşüp bir toplantı talep edeceğiz.

ESNAFLAR İŞ YAPABİLMEK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR

Gündemdeki maddeleri belirlerken İnönü Caddesi’ndeki esnafların sorunlarını da eklenmesiyle ilgili düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Gerekirse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakına’ da gidip düşüncelerimizi aktaracağız. Bizim hiçbir siyasi durumumuz yok. Bizim için önemli olan bu kente kim bir taş koyduysa bizim başımızın üstünde yeri vardır. Sizlerin de bildiği gibi İnönü Caddesi çok uzun yıllardan bu yana âtıl kaldı. Dükkanlarımız boşaldı, esnaflarımız iş yapabilecek için canla başla çalışıyor. Gelinen nokta da ekonomik sıkıntılardan kaynaklı büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu anlamda da belediye başkanlarımızdan destek bekliyoruz”