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Stadyum kapıları saat 13.00’da açılacak

Kocaelispor - Sakaryaspor maçı için stadyum kapıları, yoğunluk yaşanmaması adına saat 13.00’da açılacak

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Stadyum kapıları saat 13.00’da açılacak mask

YOĞUNLUK YAŞANMAMASI İÇİN

Kocaelispor bugün saat 16.00’da Sakaryaspor ile karşılaşacak. Temsilcimizin bu kritik karşılaşmasına 30 binden fazla taraftar gelecek. Yoğunluk yaşanmaması adına maçtan 3 saat önce stadyum kapıları açılacak. Saat 13.00’da, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’na seyirci girişi başlayacak.
# Kocaelispor, Sakaryaspor

11 May 2024 - 12:07 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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