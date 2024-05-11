Stadyum kapıları saat 13.00’da açılacak

YOĞUNLUK YAŞANMAMASI İÇİN
Kocaelispor bugün saat 16.00’da Sakaryaspor ile karşılaşacak. Temsilcimizin bu kritik karşılaşmasına 30 binden fazla taraftar gelecek. Yoğunluk yaşanmaması adına maçtan 3 saat önce stadyum kapıları açılacak. Saat 13.00’da, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’na seyirci girişi başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.