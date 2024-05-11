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Kocaeli'de zehir tacirlerine operasyon! 4 gözaltı...

Kocaeli'de zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de zehir tacirlerine operasyon! 4 gözaltı... mask

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 584 ml sıvı amfetamin, 518 gram bonzai ve 24 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. 

11 May 2024 - 12:08 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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