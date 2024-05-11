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Kocaeli'deki evden 17 kamyon çöp çıkarıldı

Gebze ilçesinde bir evden 17 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'deki evden 17 kamyon çöp çıkarıldı mask
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Adem Yavuz Mahallesi'ndeki müstakil bir evden kötü kokular geldiğini fark edenler, durumu Gebze Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kuruluna bildirdi.Kuruldan evin temizlenmesi yönünde karar çıkması üzerine adrese Gebze Belediyesi ekipleri sevk edildi.Temizlik çalışması başlatan ekipler, evden 17 kamyon çöp çıkardı.Ev, çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.
# karar

11 May 2024 - 12:23 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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