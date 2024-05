Ercan: Bu dayanışma yerelden genele iktidarı getirecek

Cumhuriyet Halk Partisi( CHP) İzmit İlçe Örgütü, 31 Mart yerel seçimlerinde görev alan sandık görevlileri için düzenlediği teşekkür yemeklerine devam ediyor. 868 sandık görevlisini gruplar halinde ağırlayan CHP İzmit İlçe Örgütü, 2’nci grupta yaklaşık 350 sandık görevlisiyle yoğun katılımlı bir buluşma gerçekleştirdi. Düzenlenen yemek öncesi tüm masaları tek tek ziyaret eden CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve ilçe yönetimine, sandık görevlilerinin ilgili ve yakın tavırları, düzenlenen yemekte samimi bir ortam yarattı.

SONRAKİ SEÇİM YARINMIŞ GİBİ

Düzenlenen teşekkür yemeği sonrası konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, “Her katıldığımız programda ve etkinlikte ‘Motorları maviliklere süreceğiz’ şarkısını birlikte söyledik ve hep bunu söyledik; “Güzel günler göreceğiz” dedik. 31 Mart’ta CHP 1’inci parti oldu. O söylediğimiz güzel günler göreceğiz parçasını yaşadık ve İzmit’te yeniden yaşadık. 2 ilçede daha partimiz kazandı. Biz artık çalışmalarımıza ara vermeden sonraki seçimler yarınmış gibi çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SABAH 5’E KADAR SÜREN HİKAYENİZ

“Sizler ise bu mutluluğu ve gururu oluşturan asıl emekçilersiniz” diyen Ercan, “31 Mart sabahı sabah 5’te 6’da başlayan bir sonraki gün sabah 5’e kadar süren hikayeniz ile sandıkları terketmeyerek bize bu gururu yaşattınız. O yüzden size ilçe başkanı ve yönetimimiz adına çok büyük teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. CHP’de gençlik kollarından başlayan serüvende çok organizasyonda yer aldım ama ilçe başkanı olarak böylesi bir mutluluğu yaşamak beni gururlandırıyor. Salona geldiğimden beri gerçekten CHP’nin bir aile olduğunu görmek gerçekten büyük bir mutluluk” şeklinde konuşmasını sürdürdü.

SİYASİ HIRS İÇERİSİNDE OLMADAN

Ercan sözlerinin sonunda şu ifadeleri kullandı: “Bu birliktelikler bizlere önümüzdeki seçimlerde daha güzel günler getirecektir. İktidarı getirecektir. Daha güzel parçalar daha güzel sözler yazacaktır. Yeter ki biz bu aile ortamını bozmayalım ve hep yan yana olalım. Bizim istediğimiz bu tabloları oluşturabilmektir. Hiçbir siyasi hırs içerisinde olmadan, makam, mevki beklentisi olmadan bunları yapabilmektir. Bir miktar olsa da bunu yaptık diye düşünüyorum. Buna yapabildiğimiz sürece başarılı olacağız.

BİRBİRİMİZİ ELEŞTİREN, DEDİKODUDAN UZAK

Ben her sohbette her ortamda söylediğim gibi, dedikodudan uzak, birbirini eleştiren fakat her zaman bugün olduğu gibi aile ortamında birbirimizi eleştirebildiğimiz sürece CHP’nin parti olarak yapamayacağı şey yoktur. Gençlerimiz, kadınlarımıza bakıyorum ve bu dayanışmanın daha da güçleneceğine dair umudum artıyor. Bu da bize önümüzdeki süreçte bize yerelden genele iktidarı getirecektir.”