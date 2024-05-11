Başkan Ömeroğlu’ndan Anneler Günü mesajı

Başkan Ömeroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: Kadınlar, kültürel, sosyal ve iş hayatının her alanında mücadele ederken, aynı zamanda annelik gibi çok kıymetli bir sorumluluğu da üstlenmişlerdir. Anneler, ailelerinin, evlatlarının ve ülkesinin geleceği için sonsuz fedakarlık, sevgi ve şefkatle emek verirler. Bunları tarihimiz boyunca çeşitli örneklerle gördük ve yaşadık. Onların vatan sevgisi, evlat sevgisi bizlere her zaman güç vermiştir.

HAKLARINI ÖDEYEMEYİZ

Hayatımızın en değerli varlıkları, baş tacımız annelerimizin hakkını hiçbir zaman ödememiz mümkün değildir. Onların kıymeti sadece yılın bir günü değil, daima hatırlamak ve hürmet etmek asli sorumluluğumuz olmalıdır. Şüphesiz ki, onlara olan vefa borcumuzu hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Kaldı ki dünya da anne sevgisinin yeri çok daha ayrıdır.

Annelerimize layık evlat olmak da bizlerin yerine getireceği en önemli görevlerdendir. Verdikleri sevgi ve eğitim ile evlatlarının geleceği adına ortaya koydukları fedakarlık ve mücadeleyle anneler, ülkemizin ve bizlerin en büyük güvencesi olmuştur.

EN BÜYÜK TEMENNİLERİNDEN BİRİDİR ANNE

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “İnsanlık tarihinin sevgiyle, barışla geçmesinin en büyük temennilerinden biridir anne. Anne toplumda değişilemez bir değeri temsil eder, her birey anne nazarında barışın ve masumiyetin bir neferi olur. İslamiyet’in annelere verdiği önem ise Allah’ın (c.c.) ayetleri ve O’nun Resulü Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hadisleri ile belirtilmiştir.

ŞEHİT ANNELERİ UNUTULMADI

Dünya sıkıntısına aldırış etmeden çilesiyle, alın teri ile, korkusu, şefkati, sevgisi ve fedakarlığı ile saçını süpürge etmiş her annenin ellerinden öpüyorum. Şefkatine muhtaç olduğumuz, her geçen gün daha iyi anladığımız Karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi olan tüm annelerimizin kıymetli ellerinden öpüyorum, vatan uğruna evlatları eşleri şehit düşen, gazi olan annelerimiz başta olmak üzere sevgi ve saygıyla dünyayı güzelleştiren tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum dedi.