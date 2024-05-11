Yabancı uyrukluların sağlık giderlerini Sağlık Bakanlığı karşılayacak

Yabancı uyruklu ayakta tedavi olan hastaların sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığı’nca ödenecek.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Kararnamenin 1. Maddesine göre, "Tedavilerinin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile Devlete ait üniversite hastanelirde yapılmış olması kaydıyla, Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığının onayı ile ülkemize gelen yılda en falza yedi bin yabancı hastanın 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b),(c),(d) ve (f) bentleri kapsanmındaki sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve malzemelerin Sağlık Uygulam betbiği kapsamında karşılanması mümkün olan tedavi giderleri 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı kanunun 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Bu kapsamda ayakta muayene olan hastaların ilaç bedelleri Sağlık Uygulama tebliği veya kamu fiyatı üzerinde tıbbi cihaz, ortez-protes ve medikal malzeme giderleri ise temin bedelleri üzerinden Sağlık Uygulam Tebliği kriterlerine göre Sağlkı Bakanlığınca karşılanır" denildi. Yabancıların sağlık hizmetlerinin kararname ile karar altına alındığına dair detaylar şöyle:
Kaynak: yeniçağ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Remzi - Müjdeler olsun, bağkur primini iki ay geciktiren sağlık hizmeti alamayanlara.
Izmitli Doktor - Bende Türk vatandaşı olarak para ödüyorum sağlık hizmetlerine ne güzel dünya.
Vatandas - alkıslıyorum yuh ya
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.