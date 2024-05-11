2 tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Mahmut Paşa Mahallesi D-130 kara yolu geçişi Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine seyir halinde olan A.A. idaresindeki 41 ALN 538 plakalı tır, F.C. kontrolündeki 41 AIK 792 plakalı hafif ticari araç ve H.A. yönetimindeki 41 GK 261 plakalı Mercedes marka tır çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hafif ticari araç 2 tır arasında kalırken, sürücü F.C. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan F.C., hastaneye götürüldü.
Öte yandan, 41 ALN 538 plakalı tıra eskortluk yaptığı öğrenilen hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Mahmut Paşa Mahallesi D-130 kara yolu geçişi Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine seyir halinde olan A.A. idaresindeki 41 ALN 538 plakalı tır, F.C. kontrolündeki 41 AIK 792 plakalı hafif ticari araç ve H.A. yönetimindeki 41 GK 261 plakalı Mercedes marka tır çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hafif ticari araç 2 tır arasında kalırken, sürücü F.C. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan F.C., hastaneye götürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.