- Spor

Esnaf kepenk kapattı maça gidiyor

Kocaelispor - Sakaryaspor maçına şehrin her yerinden taraftar geliyor. Kent esnafı ya kepenk kapattı ya çıraklarına dükkanlarını bırakıp maça gidiyor. Bu kentin Kocaelispor sevgisi çok başka!

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Esnaf kepenk kapattı maça gidiyor mask

AKIN AKIN GELİYORLAR

Kocaelispor saat 16.00’da Sakaryaspor ile mücadele edecek. Stadyuma akın akın taraftar gidiyor. Kent adeta bu maça kilitlenmiş durumda. Hem yılların verdiği ezeli rekabet hem de Kocaelisporluların, Süper Lig özlemi ağır basıyor. Kentin her ilçesinden otobüsler kalkıp stadyuma gelecek. Tıklım tıklım dolu stadyumda maç karnaval havasında geçecek.
# Kocaelispor, Sakaryaspor

11 May 2024 - 13:02 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Kocaelim❤ - Bu Maç için 41 ve 54 geçmişte hep yaşandığı gibi tehlike çanları kesinlikle çok büyük güvenlik ekipleri bulundurulmalı

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 13:26
03

Hassan - @Kocaelim❤ 01 nolu yoruma cevabı: Neden maça gidenler maça gittiklerini bilmiyorlar mı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 14:08
02

Yaş 45 - @Kocaelim❤ 01 nolu yoruma cevabı: YANILMIYORSAM DEP TARAFTARI GELMİYOR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 13:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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