Esnaf kepenk kapattı maça gidiyor

AKIN AKIN GELİYORLAR
Kocaelispor saat 16.00’da Sakaryaspor ile mücadele edecek. Stadyuma akın akın taraftar gidiyor. Kent adeta bu maça kilitlenmiş durumda. Hem yılların verdiği ezeli rekabet hem de Kocaelisporluların, Süper Lig özlemi ağır basıyor. Kentin her ilçesinden otobüsler kalkıp stadyuma gelecek. Tıklım tıklım dolu stadyumda maç karnaval havasında geçecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Kocaelim❤ - Bu Maç için 41 ve 54 geçmişte hep yaşandığı gibi tehlike çanları kesinlikle çok büyük güvenlik ekipleri bulundurulmalı
Hassan - Neden maça gidenler maça gittiklerini bilmiyorlar mı.
Yaş 45 - YANILMIYORSAM DEP TARAFTARI GELMİYOR
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.