Esnaf kepenk kapattı maça gidiyor

AKIN AKIN GELİYORLAR

Kocaelispor saat 16.00’da Sakaryaspor ile mücadele edecek. Stadyuma akın akın taraftar gidiyor. Kent adeta bu maça kilitlenmiş durumda. Hem yılların verdiği ezeli rekabet hem de Kocaelisporluların, Süper Lig özlemi ağır basıyor. Kentin her ilçesinden otobüsler kalkıp stadyuma gelecek. Tıklım tıklım dolu stadyumda maç karnaval havasında geçecek.