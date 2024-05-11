Maça 2 saat kala biletler hala satılıyor

Kocaelispor - Sakaryaspor maçının başlamasına yaklaşık 2 saat kaldı. Kocaelisporlu taraftarlar, kuzey ve güney kale arkası üst tribününde kısıtlı miktarda kalan son biletler de tüketiyor. Yağmur altında sıra bekleyen taraftarlarımız, sevdaları için yağmur çamur dinlemiyor.