İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya, Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi ile Pet Cafe ve mama üretim tesisi bulunan Denizli Merkezefendi Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyarette tesislerde incelemelerde bulunan Çetinkaya aynı zamanda buradaki çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Ziyaret sonrası Çetinkaya bu imkânı sunan Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a teşekkür ederek, Kocaelispor forması hediye etti.
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İzmit Belediyesi’nden Denizli Merkezefendi Belediyesi’ne önemli ziyaret
İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya, Denizli Merkezefendi Belediyesini ziyaret etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.