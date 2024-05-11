İzmit Belediyesi’nden Denizli Merkezefendi Belediyesi’ne önemli ziyaret

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya, Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi ile Pet Cafe ve mama üretim tesisi bulunan Denizli Merkezefendi Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyarette tesislerde incelemelerde bulunan Çetinkaya aynı zamanda buradaki çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Ziyaret sonrası Çetinkaya bu imkânı sunan Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a teşekkür ederek, Kocaelispor forması hediye etti.