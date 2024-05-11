- Asayiş

Kavşakta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

İzmit ilçesinde kavşakta 2 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kavşakta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı mask
Kavşakta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, Kadıköy Mahallesi Santral Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Güneş Caddesi’nde seyir halinde olan H.B. hakimiyetindeki 41 ET 273 plakalı Hyundai marka otomobil ile Gazanfer Bilge Bulvarı’nda ilerleyen F.C.B. idaresindeki 52 ADT 555 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller yolun kenarına savruldu. Kazada, 52 ADT 555 plakalı otomobil sürücüsü F.C.B. ile yolcu Z.B. ve 41 ET 273 plakalı otomobildeki ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı ambulanslarla Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.Kazaya karışan iki otomobil çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
# otomobil, polis, sağlık, kaza

11 May 2024 - 14:19 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.335.155 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL