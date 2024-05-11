Kocaelispor maç öncesi kurban kesti

Haber albümü için resme tıklayın

Kocaelispor kafilesi Kocaeli Stadyumu'na gelmeden önce kamp yaptığı Dedeman Otel'de kurban kest. Kocaelispor kulüp başkanı Recep Durul takımı yalnız bırakmayarak maç için stada kulüp otobüsü ile takımla birlikte geldi.