11 May 2024 - 14:25- Spor G:

Kocaelispor maç öncesi kurban kesti

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Kocaelispor maç öncesi kurban kesti mask
Kocaelispor maç öncesi kurban kesti
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Kocaelispor kafilesi Kocaeli Stadyumu'na gelmeden önce kamp yaptığı Dedeman Otel'de kurban kest. Kocaelispor kulüp başkanı Recep Durul takımı yalnız bırakmayarak maç için stada kulüp otobüsü ile takımla birlikte geldi. 

Kocaelispor maç öncesi kurban kesti
Kocaelispor maç öncesi kurban kesti
# Kocaelispor

11 May 2024 - 14:25 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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