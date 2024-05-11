11 May 2024 - 14:36- Spor G:

Tahkim Kurulu'ndan gözlemci Fatma Akkurt'un itirazına ret kararı geldi

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Tahkim Kurulu'ndan gözlemci Fatma Akkurt'un itirazına ret kararı geldi mask

TFF Tahkim Kurulu Fatma Akkurt'un itirazına ret kararı verdi. Bölgemiz eski klasman hakemi ve gözlemcisi Akkurt ceza alınca itirazını yaptı. Ancak olumlu yanıt alamadı. Karar tepkiyle karşılandı. İlgili karar şu şekilde:

"3. E. 2024/87 – K.2024/230

Gözlemci Fatma Akkurt’un 17.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Bölgesel C Klasman Hakem ve Gözlemcileri” listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Gözlemci Fatma Akkurt’un itirazının reddine, oybirliği ile,  Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebinin reddine, oybirliği ile, Karar verilmiştir.
# karar, 2024, ceza

11 May 2024 - 14:36 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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