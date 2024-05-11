Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

D-130 kara yolu İzmit yönünde seyreden S.C. (28) yönetimindeki 44 KN 277 plakalı otomobil, Barbaros Hayrettin Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki araziye devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yolda savrulması ve devrilmesi yer alıyor.