11 May 2024 - 14:53- Spor G:

Kocaeli Stadyumu girişinde izdiham

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kocaeli Stadyumu girişinde izdiham
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Yaklaşık 1 saat sonra başlayacak olan Kocaelispor - Sakaryaspor maçı öncesinde Kocaeli Stadyumu’nun önünde izdiham yaşanıyor. Binlerce taraftar stadyuma girebilmek için polis kontrol noktalarından geçiyor. Maçın başlamasına yaklaşık 1 saat kala dışarıda binlerce Kocaelispor taraftarı bulunuyor.
# polis, Kocaelispor, Sakaryaspor

11 May 2024 - 14:53 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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