11 May 2024 - 14:56- Spor

11'LER BELLİ OLDU

Trendyol 1.Lig’e 3.olarak tek maçla Süper Lig’e yükselmek isteyen Kocaelispor, bugün saat 16.00’da başlayacak maçta, normal sezonun en kritik ve son karşılaşmasına çıkıyor. Konuğumuz, ezeli rakibimiz Sakaryaspor. Maçta 11'ler belli oldu