11'LER BELLİ OLDU

KOCAELİSPOR
İlk 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
14. GIORGI BERIDZE
19. ATİLA TURAN
38. DAVIT SKHIRTLADZE
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
44. JOSIP VUKOVIC
55. YUSUF ABDİOĞLU
77. OĞUZ CEYLAN
Yedekler
67. MEHMET ENES SARI
7. CEM EKİNCİ
12. GIORGI KHARAISHVILI
21. BEDİRHAN YILDIZ
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
32. MEHMET YILMAZ
45. MESUT CAN TUNALI
47. RAMIL SHEIDAEV
53. BURAK ÖKSÜZ
70. BARIŞ ALICI
Teknik Sorumlu
MUSTAFA GÜRSEL
SAKARYASPOR
İlk 11
35. CİHAN TOPALOĞLU
5. BÜLENT UZUN
6. RAJKO ROTMAN
8. SİNAN KURT
9. DINO NDLOVU
12. ISAAC DONKOR
17. MURAT CEM AKPINAR
20. HASAN KILIÇ
28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ
45. ZDRAVKO DIMITROV
70. OĞUZ YILDIRIM
Yedekler
13. İBRAHİM DEMİR
99. ORHAN CAN BOSTAN
3. ÇAĞLAYAN MENDERES
14. BERAT BADAK
19. KORAY KILINÇ
22. SAMED ONUR
27. BERAT CAN ŞANLI
33. ERDİ DİKMEN
61. BÜLENT CEVAHİR
72. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK
Teknik Sorumlu
COŞKUN DEMİRBAKAN
YILDIZ ENTEGRE KOCAELİ STADYUMU - KOCAELİ
11.05. 2024 - 16:00
BURAK PAKKAN(Hakem)
MURAT TEMEL(1. Yardımcı Hakem)
ANIL USTA(2. Yardımcı Hakem)
BURAK DEMİRKIRAN(Dördüncü Hakem)
ÜMİT ÖZTÜRK( VAR)
CİHAN AYDIN(AVAR)
ADİL SİNEM(Gözlemci)
SERKAN GENÇERLER(Gözlemci)
LEVENT KARABUDAK(Temsilci)
BÜLENT TIRNAKSIZ(Temsilci)
ABBAS ÖĞRAŞ(Temsilci)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.