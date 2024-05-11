- Siyaset

İzmit Belediyesinin güçlü kadrosu yapılacak projeleri görüştü

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet; belediye başkan yardımcıları, müdürler, meclis üyeleri ve belediye bünyesinde kurulan komisyonların üyeleri ile bir araya gelerek yapılacak projeleri konuştu

İzmit Belediyesinin güçlü kadrosu yapılacak projeleri görüştü mask
İzmit Belediyesinin güçlü kadrosu yapılacak projeleri görüştü
Haber albümü için resme tıklayın

Güçlü kadro, güçlü belediye şiarıyla çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi yeni dönemde yapılacak projelerle ilgili bir araya geldi. İzmit Belediyesinin güçlü kadrosu, sosyal belediyecilik anlayışlı insana dokunan projeleri geliştirerek devam ettirmek ve bu projelere yenilerini ekleme adına fikir alışverişinde bulundu.

“SOSYAL PROJELERİMİZİ ÇOĞALTACAĞIZ”

Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi çok amaçlı salonda yapılan toplantıda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, müdürlüklerin yeni dönemde yapılacak projelerini dinledi. Başkan Hürriyet, “Yeni dönemde de İzmitlilerin hayatlarını kolaylaştıran çalışmalar yapacağız. Birçok hizmetimizi ücretsiz veya çok uyguna sunuyoruz. Sosyal projelerimizi çoğaltacağız. Her alanda vatandaşlarımızın hayatına dokunmaya devam edeceğiz” dedi

İzmit Belediyesinin güçlü kadrosu yapılacak projeleri görüştü
# yeni, İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

11 May 2024 - 15:01 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.335.155 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL