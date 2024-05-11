İzmit Belediyesinin güçlü kadrosu yapılacak projeleri görüştü

Güçlü kadro, güçlü belediye şiarıyla çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi yeni dönemde yapılacak projelerle ilgili bir araya geldi. İzmit Belediyesinin güçlü kadrosu, sosyal belediyecilik anlayışlı insana dokunan projeleri geliştirerek devam ettirmek ve bu projelere yenilerini ekleme adına fikir alışverişinde bulundu.
“SOSYAL PROJELERİMİZİ ÇOĞALTACAĞIZ”
Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi çok amaçlı salonda yapılan toplantıda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, müdürlüklerin yeni dönemde yapılacak projelerini dinledi. Başkan Hürriyet, “Yeni dönemde de İzmitlilerin hayatlarını kolaylaştıran çalışmalar yapacağız. Birçok hizmetimizi ücretsiz veya çok uyguna sunuyoruz. Sosyal projelerimizi çoğaltacağız. Her alanda vatandaşlarımızın hayatına dokunmaya devam edeceğiz” dedi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.