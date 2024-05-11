Emekliler dikkat: Maaştan önce ödenebilir. Erdoğan'a sunuldu

Temmuz ayındaki emekli alacağı enflasyon farkı öncesinde 16 milyon emeklinin gözü bir de Kurban Bayramı'nda ödenecek olan bayram ikramiyesinde.Emekliler Ramazan Bayramı'nda 3 bin lira ikramiye aldı. Kurban Bayramı'nda alacağı 3 bin lira ile 6 bin liraya ulaşacak. Ancak yeni bir iddia ortaya atıldı. Şimdi emekli ikramiyelerine zam gelecek mi sorusu sorulmaya başlandı. Çünkü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın masasına giden rapor emeklileri heyecanlandırdı. İşte detaylar…

Emekliler Temmuz ayında enflasyon farkı alacak. Beklenti refah payı. Enflasyon farkının yüzde 25 civarında olacağı beleniyor. Ramazan Bayramı öncesi enflasyon farkı ve iktidarın verdiği zamla birlikte yüzde 49,25 oranında artış gören emekliler Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerini hesaplarında görecek.

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM İDDİASI

Hükümet kaynaklarından bilgiye göre emeklilerin refahını artırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram ikramiyelerinin enflasyon karşısında ezilmemesi için yeniden artırılması konusunda rapor sunulduğunu aktardı.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Bu yıl Kurban bayramı 15-19 Haziran günleri arasında..Emekli ikramiye ödemesi de 10-14 Haziran haftasında yapılacak. İkramiye alabilmek için emekli aylığını hak etmiş olma şartı aranıyor. Onun içinde emekli ikramiyesi almak için 1 Haziran ve öncesinde maaş hak etmiş olanlara ikramiye ödemesi yapılacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi almak için bazı şartlar var. Bayram ikramiyeleri, emeklilerin yanı sıra diğer hak sahiplerine de yatırılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılırken yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesi alacak.

YENİ EMEKLİ OLACAKLAR İÇİN SON GÜN 31 MAYIS

Mayıs ayı içerisinde herhangi bir gün emeklilik dilekçesi verilerek SGK’ya müracaat yapılması durumunda maaş hesaplaması bir sonraki ayın başından itibaren hesaplanıyor. Yani 1-30 Nisan arasında başvuru yapan bir sigortalı için maaş hesabı 1 Mayıs'tan itibaren yapılıyor.

Yine 1-31 Mayıs arasında emeklilik başvurusu yapan bir sigortalı için de maaş hesabı 1 Haziran itibariyle başlayacak. Yeni emeklilik müracaatında bulunacak sigortalılar ve EYT'liler için 1 Haziran ve öncesinde maaş hesabı başlamışsa kendilerine toplu ödeme daha sonra da yapılsa bile ikramiye hak edilmiş oluyor.Emekli ikramiyeleriyle ilgili rapor şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gittiği ileri sürülüyor. Bakalım emekliler bayram ikramiyesinde zam görebilecekler mi?

Kaynak: yeniçağ