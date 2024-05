Başkan Kahraman: “Yürüyüş yoluna engelliler için yol yapılmamış”

10-16 Mayıs Engelliler haftası nedeniyle Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği bugün İzmit Fethiye Caddesi’nde bulunan Belediye İş Hanı’nda basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dursun Kahraman’ın yanı sıra CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, çok sayıda dernek üyesi ve engelli vatandaşlar katıldı.

YÜRÜYÜŞ YOLUNDA BİSİKLET YOLU VAR ENGELLİLER İÇİN YOL YOK

Basın açıklamasın öncesinde konuşan Başkan Kahraman konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Bugün 11 Mayıs Görme Engelliler günüdür. Bunun burada toplanmamızın sebebi Engelliler Haftası olmasının yanı sıra Kocaeli’de geçen seneden bu yana eksik olan veya birlikte yapılan çalışmalar kapsamında neler yaptığımız gözden geçirmek istiyoruz. 20’ye yakın bina, 15 yaya geçidiyle ve birçok yerde engellilere ilişkin eksikler olmasını beyan etmemize rağmen bir çalışma yapılmamış. Özellikle üç tane yer söylemek istiyorum Gebze Kaymakamlığı, Şehir Hastanesi ve Yürüyüş Yolu buralarla ilgili hala bir çalışma yapılmış değil. Yürüyüş Yolu Kocaeli’nin marka bir caddesi olmuş bir yerdir. Fakat burada bisiklet yolu dahi varken engelliler için bir yol yapılmamış. Bu sorunun bir an önce çözülme kavuşması istiyoruz”

GÖRME ENGELLİLER HÂLÂ İŞ BEKLİYOR

Başkan Kahramanın ardından basın açıklamasını okuyan Beyzanur Yıldırım ise şunları söyledi, “Güzel bir mayıs gününde, tekrardan bir araya gelmekten mutluyu. Görme engellilerin sorunları olduğu gibi duruyor. Yıllardır 10- 16 Mayıslarda, 3 Aralıklarda ve bulduğumuz her fırsatta, her ortamda dile getirmekten biz, dinleyip okumaktan siz yoruldunuz ama bu sorunları yaratanlar ve çözmekle görevli olanlar duymazdan gelmeyi sürdürüyorlar. Yıllardır sürdürülen yardım odaklı engelli politikaları, engellileri çeşitli yardımlar sağlayarak susturmaya çalışsa da başta görme engelliler olmak üzere tüm engelliler bu durumun sürdürülebilir olmadığının ve onur kırıcı olduğunun farkında. Biz gıda yardımı değil, çalışarak, emeğimizle kazandığımız gelirle geçineceğimiz günlerin özlemi içindeyiz. Başta kamu kurumları olmak üzere tüm iş yerleri, boş tuttukları engelli kontenjanlarını en kısa sürede doldurarak, engelliye kendi emeğiyle yaşama, kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üstünde durma olanağını vermeli. E.K.P.S. sınavlarında alınan engelli sayısı tüm boş kontenjanı karşılayacak biçimde yükseltilmeli. Tüm iş yerlerinde engelli kontenjanlarının en kısa sürede ve gerçekten çalıştırılan engellilerle doldurulması sağlanmalı. İş yerleri engellilerin de rahatlıkla çalışabilecekleri ve her türlü olanaktan diğer çalışanlar gibi yararlanacakları hale getirilmeli.

GÖRME ENGELLİLER HÂLÂ EĞİTİMDE CİDDİ SORUNLAR YAŞIYOR

Görme engellilerin okullarının kapatılmasını hedefleyen bir eğitim politikasının adım adım ilerlediğinin farkındayız. Ancak, bunun yerine konulmak istenen kaynaştırmalı eğitim konusunda çok ciddi eksiklikler var. Gerek personel gerek donanım gerekse müfredat açısından son derece yetersiz ilerleyen kaynaştırma çalışmaları bu durumdayken, görme engelli Okullarının pasivize edilmekte olmasını yanlış buluyoruz. Başta öğrenciler olmak üzere birçok görme engelli' kütüphanelerden yararlanamıyor. Kütüphaneler, yazılı kaynakları görme engellilerin en az yardımla okuyabilmesini sağlayacak olanaklardan ya tümüyle yoksun ya da görme engellilerin kullanım alışkanlıklarına uygun olmayan yazılım ve donanımlar içeriyor. Bu sorunun en kısa sürede doğru biçimde çözüme kavuşturulması için GÖRAYDER olarak yönlendirmeye ve bilgi vermeye hazırız.

ENGELLİLERİN NE YAZIK Kİ TEK BAŞINA GEZMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Kent içerisindeki birçok yer hâlâ ciddi erişilebilirlik eksiklerini içeriyor. Kent içi toplu taşıma hizmetinde görme engelliler için düzenlemeler bir türlü gerçekleşmiyor. Hâlâ otobüsleri ve durakları kullanabilmemizi sağlayacak sesli anons sistemimiz yok. Yürüyüş yollarımızda, ana caddelerimizde, görme engellilerin kullandığı sarı şeritli kılavuz yollarımızın eksikliğini yaşıyoruz. Yaya geçitlerinde trafik Işıklarında bulunan sesli uyarı sistemi eksik ve var olanların da sesleri az çıkmakta. Üst ve Alt geçitlerde yeterince yönlendirme olmadığından zorluklar yaşıyoruz. Sinema ve tiyatrolarımızda görme engellilerin sesli betimleme olanağından yararlanması ile ilgili bir düzenleme yok. Birçok önemli toplantıya ev sahipliği yapmak üzere tasarlanmış olan kongre merkezi ve toplantı alanlarının en kısa sürede tüm engellilerin erişimi için uygun duruma getirilmesi gerekiyor. Bu eksiklikler nedeniyle örneğin, açılacak olan kitap fuarını bir görme engellinin tek başına gezmesi ve sevdiği yazarlarla tanışıp imzalarını istemesi ne yazık ki mümkün değil.

GÖRAYDER OLARAK HER PLATDORMDA SORUNLARIMIZI DİLE GETİRECEĞİZ

Halk ile iç içe olması gereken ve öyle olduklarını iddia eden, halkın kendilerine üye olmasını ve taleplerini kendileri aracılığıyla dile getirmesini bekleyen dernekler, siyasî partiler ve benzeri örgütlerin, engellilerin de kendilerine rahatça ulaşabilecekleri mekânlarda hizmet vermelerini beklememiz doğal değil mi? Oysa buna olanak vermeyecek şekilde, çok yüksek ve asansörsüz katlarda hizmet veren birçok parti, dernek merkezi ve kamu kurumları var. Sağlık alanında, devlet hastanelerindeki yoğunluktan dolayı sıra alamadığımızdan ve özel hastanelerde de yüksek ücretten dolayı muayene olamıyoruz. Kullandığımız gözlük, lens ve bastonumuz devlet tarafından karşılanmadığı için kendi imkanlarımızla almakta zorlanıyoruz. Sağlık Bakanlığının bu sorunumuzu ivedilikle çözmesini talep ediyoruz. Kentimizi engellilere yönelik geliştirmek ve sorunlarımıza çözüm noktasında yardımcı olunabilmesi için biz GÖRAYDER olarak, yerelde yeni seçilen Belediye Başkanlarımızla birlikte çalışmaya, inisiyatif almaya hazırız. Sorunlarımız çözülünceye kadar, çözümleriyle birlikte biz GÖRAYDER olarak her platformda bu sorunları gündeme getirmeye devam edeceğiz”