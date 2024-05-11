Coşkun Demirbakan: Hak eden kazansın

Sakaryaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan Kocaelispor maçı öncesi yaptığı açıklamada polisi şikayet ederek " Bu maç öncesinde bize yapılan yanlıştır. Önümüzde arkamıza araç çektiler. Stada geç girdik. Hak eden kazansın." dedi.