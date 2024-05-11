İsmailağa'da Cübbeli Ahmet'e polis engeli

smailağa Cemaati içindeki gerilim artarak devam ediyor. Cübbeli Ahmet ile İsmailağa cemaati üyeleri arasındaki anlaşmazlık yeni bir boyut kazandı.

Cübbeli Ahmet’in sohbet vereceği camiye, İsmailağa cemaati polis çağırdı. Cübbeli’nin destekçilerinin camiye girişini engelledi.

Cemaat içindeki anlaşmazlık, İsmailağa Cemaati'nin kurucusu ve eski şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının ardından başlayan liderlik mücadelesine dayandığı biliniyor.

Cübbeli Ahmet Hoca, cemaatin yeni lideri Hasan Kılıç'ın şeyhliğini kabul etmediğini ve cemaatin iç meselelerini kamuoyu önünde tartıştığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Cemaat tarafından yapılan açıklamada, Cübbeli Ahmet’in “tarikatımıza ve hizmetlerimize zarar veren biri haline geldiği” ve “cemaatimizle hiçbir ünsiyetinin kalmadığı” belirtilmişti.

Cübbeli Ahmet ise, kendisine yöneltilen eleştirilere ve aforoz kararına karşı çıkarak, cemaat içindeki kavgaya dair yapacağı açıklamayı seçimlere zarar vermemek için ertelediğini ve önemli kişilerin kendisiyle iletişime geçtiğini ifade etmişti.

Ayrıca, cemaat içindeki bazı kişilerin kamuoyu önünde yüzleşmek istemediği iddialarını ortaya atarak, teklifinin kabul edilmesi durumunda susacağını belirtmişti.