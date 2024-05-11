Yazar Caner: “Şiir kitabım insanlara kendimi anlatmak için bir fırsat oldu”

Uzun yıllar Kocaeli’de ikamet eden emekli Ziraat Mühendisi Fatmanur Caner bugün Kitap Pastası Cafe’de ilk kitabının imza gününde sevenleriyle bir araya geldi. İmza gününe eski Kocaelİ Baro Başkanı Cumhur Arıkan, çok sayıda kitapsever ve vatandaşlar katıldı. Heyecanı gözlerden kaçmayan Fatmanur Caner gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

ŞİİRLERİ Mİ BİR KİTAP DA TOPLAMANIN DAHA YARARLI OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM

Caner ilk şiir kitabının nasıl kaleme alındığına değindi, “20 yıla yakındır Kocaeli’de ikamet ediyorum. 3 sene önce bir gün uyurken ağlayarak uyandım ve şiir yazmaya başladım. Hatta yazdığımın şiir olduğunun farkında bile değildim. Yaşadığım bu olaydan sonra şiir yazma serüvenim başladı. Kolye Şahmaran ilk şiir kitabım benim. Şiirleri mi sosyal medya hesabında yazıyordum sonrasında bir kitap da toplamanın daha yararlı olacağını düşündüm. Nitekim kitabı bastırdıktan sonra insanlara kendimi anlatmak için bir fırsat oldu. Kitap fuarlarına katıldım” şeklinde konuştu.

KOLYE ŞAHMARAN BENİ YANSITIYOR

Şiir kitabı hakkında da konuşan Caner şunları söyledi, “Kitabımızın içinde Kolye Şahmaran diye bir şiirimiz var. Bu şiiri ben gerçekten çok beğendim. Genelde şiirlerimi mazlum hikâye şeklinde yazıyorum. Ben şiirin okuyan insana bir duygu katmasını isterim. Bana göre şiir budur. Şiir çok subjektif bir alan aslında bende bir kurala bağlı olmadan yazıyorum. Kolye Şahmaran aslında beni yansıtıyor, yılların biriktiği duyguları anlatıyor. Burada alınan her kitap Türk Eğitim Vakfı (TEV)’ na bağışlanacak”