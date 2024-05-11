DÜŞÜK KARBONHİDRATLI VE KETOJENİK DİYETLER BEYİN SAĞLIĞINI NASIL DESTEKLİYOR

“Düşük karbonhidratlı ve ketojenik diyetlerin kilo verme ve diyabet durumlarında uygulandığında olumlu sağlık sonuçları verdiği biliniyor. Ancak bu beslenme tarzları aynı zamanda beyin hastalıklarında da yararlı oluyor.

Düşük karbonhidratlı diyetle ketojenik diyet arasındaki farklar:

▪️ Düşük karbonhidratlı diyetlerde günlük karbonhidrat miktarı 25-150 gramla sınırlı tutulurken ketojenik diyetlerde 50 gramın altında tutulur.

▪️ Düşük karbonhidratlı diyetlerde protein sınırlandırılmayabilirken ketojenik diyetlerde protein sınırlıdır.

▪️ Düşük karbonhidratlı diyetlerde keton düzeyi çok yükselmeyebilirken ketojenik diyetlerde ana amaç keton düzeyini yükseltmektir.

Günümüzde beynin düzenli çalışması için günlük 130 gram karbonhidrata ihtiyacı olduğu görüşü bilimsel olarak çürütülmüştür. Aslında Ulusal Tıp Akademisi’nin Gıda Ve Beslenme Konseyi (ABD) tarafından 2005 yılında yayımlanan bir raporda “Hayatta kalmak için gereken en az karbonhidrat miktarı, yeterli yağ ve protein alındığı sürece sıfırdır.” denmektedir. Tabii ki sıfır karbonhidratlı bir beslenme şekli önerilmemektedir çünkü sebzeler gibi pek çok sağlıklı yiyecek karbonhidrat içerir.

Düşük karbonhidratlı diyetler beynin yakıtını iki şekilde sağlar: Bunları aşağıda okuyabilirsiniz.

Yapılan çalışmalar ketojenik diyetin beyin üzerinde güçlü etkileri olduğunu gösteriyor. İlaca dirençli epilepsili çocuklar üzerindeki etkileri en çok araştırılmış. Parkinson ve Alzheimer durumlarında da etkili olduğunu gösteren çalışmalar var.”

■ Ketojenez

Beyin glikoz yerine yakıt olarak keton kullanabilir. Vücutta glikoz ve insülin düzeyleri düştüğünde karaciğer yağ asitlerinden keton üretir ve beynin yakıtını sağlar.

■ Glukoneojenez

Beynin çok büyük bölümü yakıt olarak ketonları kullanır. Ancak bazı bölümlerinin glikoza ihtiyacı vardır, bu da çok az miktarda tüketilen karbonhidratla sağlanabilir. Ayrıca karaciğer glukoneojenez yoluyla amino asitlerden veya gliserolden glikoz üreterek beynin glikoza ihtiyacı olan bölgelerine de yakıt sağlar.

Özet çeviri: Nurçin Çağlar



