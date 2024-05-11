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Servis aracı ile apartmanın önünden çöp bidonu çaldılar: O anlar kamerada

Körfez ilçesinde bir apartmanın önünde bulunan çöp bidonunu bölgeye geldikleri servis aracı ile çaldılar. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Servis aracı ile apartmanın önünden çöp bidonu çaldılar: O anlar kamerada
Servis aracı ile apartmanın önünden çöp bidonu çaldılar: O anlar kamerada
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Olay, 9 Mayıs Perşembe günü saat 21.55 sıralarında Esentepe Mahallesi Şehit Süleyman Sokak üzerinde meydana geldi. Apartmanın önünde bulunan çöp bidonu çalındı. Bunun üzerine apartmanda bulunan güvenlik kamerasını inceleyen vatandaşlar, çöp bidonunu akşam saatlerinde bölgeye gelen bir servis aracına yüklenerek çalındığını gördü. Daha sonrasında güvenlik kamerası görüntüleri polis ekiplerine teslim edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, hırsızları tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

Çöp bidonu hırsızlığı kamerada
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; apartman önüne yanaşan servis aracından inen bir kişinin, çöp bidonunu araca yüklediği ve sonrasında aracın bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Servis aracı ile apartmanın önünden çöp bidonu çaldılar: O anlar kamerada
Servis aracı ile apartmanın önünden çöp bidonu çaldılar: O anlar kamerada
# güvenlik, polis, çalışma, tespit

11 May 2024 - 17:39 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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