Sakarya’yı direkt finale yükselttik Çorum’la Çorum’da Play-Off oynayacağız: 0-2

İzmitliii - İnsanı çileden çıkarırlar o kadar eleştiri ve uyarılara rağmen neden duymazlıktan geldiler acaba taraftarın gördüğünü yöneticiler görmedi mi görmezden mi geliniyor takım ruhu yok hatalı paslar kaç maçtır uyardık dikkat çektik sözde bilenler ne biliyor sa takım ne hale geldi ne diyelim ALLAH bildiği gibi yapsın yazık ettiniz bu koca ŞEHRE