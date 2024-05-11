Sakarya’yı direkt finale yükselttik Çorum’la Çorum’da Play-Off oynayacağız: 0-2

3 yıl transfer yasağı alan Komşu kazanarak direkt finale yükseldi. Dino attığı golden sonra yine sevinmedi. Kocaelispor Play-Off 1.Turunda deplasmanda tek maç eliminasyon sistemine göre Çorum ile oynayacağız. Diğer maçta Bodrum’da Bodrum Bolu ile tek maç eleminasyona göre oynayacak.
KOCAELİSPOR:0- SAKARYASPOR: 2
KOCAELİSPOR
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ***
4. EMİR ORTAKAYA***
8. YUSUF CİHAT ÇELİK***
10. DANIEL CANDEIAS**
14. GIORGI BERIDZE*
(47. RAMIL SHEIDAEV dk.60**)
19. ATİLA TURAN**
38. DAVIT SKHIRTLADZE*
(Dk.82 7. CEM EKİNCİ?)
41. REİS AMARAL*
(32. MEHMET YILMAZ dk,82 ?)
44. JOSIP VUKOVIC**
(12. KHARAISHVILI dk.60 **)
55. YUSUF ABDİOĞLU**
77. OĞUZ CEYLAN**
(70. BARIŞ ALICI dk.64**)
Yedekler
67. MEHMET ENES
21. BEDİRHAN YILDIZ
24. İBRAHİMA FOFANA
45. MESUT CAN TUNALI
53. BURAK ÖKSÜZ
Teknik Sorumlu
MUSTAFA GÜRSEL
[SAKARYASPOR:
35. CİHAN TOPALOĞLU**
5. BÜLENT UZUN**
6. RAJKO ROTMAN***
8. SİNAN KURT**
9. DINO NDLOVU**
12. ISAAC DONKOR**
17. MURAT CEM AKPINAR***
20. HASAN KILIÇ**
28. DEL VALLE **
45. ZDRAVKO DIMITROV**
70. OĞUZ YILDIRIM**
Yedekler
13. İBRAHİM DEMİR
99. ORHAN CAN BOSTAN
3. ÇAĞLAYAN MENDERES
14. BERAT BADAK
19. KORAY KILINÇ
22. SAMED ONUR
27. BERAT CAN ŞANLI
33. ERDİ DİKMEN
61. BÜLENT CEVAHİR
72. MUHAMMED HİMMET
Teknik Sorumlu
COŞKUN DEMİRBAKAN
STAT: YILDIZ ENTEGRE KOCAELİ STADYUMU - KOCAELİ
HAKEMLER: BURAK PAKKAN(Hakem), MURAT TEMEL(1. Yardımcı Hakem), ANIL USTA(2. Yardımcı Hakem), BURAK DEMİRKIRAN(Dördüncü Hakem), ÜMİT ÖZTÜRK( VAR), CİHAN AYDIN(AVAR)
Sarı kartlar: Yusuf Cihat dk.36, Atila dkz.38, Bülent dk.48, Emir, Hasan, Fofana dk.76, Yusuf Abdioğlu dk.81
GOLLER: Del Valle dk.52, Dino dk.88
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
İzmitliii - İnsanı çileden çıkarırlar o kadar eleştiri ve uyarılara rağmen neden duymazlıktan geldiler acaba taraftarın gördüğünü yöneticiler görmedi mi görmezden mi geliniyor takım ruhu yok hatalı paslar kaç maçtır uyardık dikkat çektik sözde bilenler ne biliyor sa takım ne hale geldi ne diyelim ALLAH bildiği gibi yapsın yazık ettiniz bu koca ŞEHRE
Mag - Bu futbolcularında bunları transfer eden komitenin yönetiminde teknik heyetinde teknik heyetinde bu kentin yöneticilerinide allah rezil rüsfa etsin hepiniz defolun gidin bu kentten
Ada - Ne oldu komşi çok havalıydınız
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.