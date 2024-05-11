1. Lig'de sezon sona erdi!

Trendyol 1. Lig'de normal sezon sona erdi. Eyüpspor şampiyonluğunu ilan ederken Göztepe'nin Süper Lig'e çıkacak son takım play-off'ta belli olacak.
7 maçın aynı anda oynadığı ligde Altay ve Giresunspor'un ardından 2. Lig'e düşen son takım Tuzlaspor oldu.
Şanlıurfaspor ve Adanaspor taraftarları önünde çıktıkları maçları kazanıp Tuzlaspor'un berabere kalmasıyla ligde kaldı.
Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 yenen Sakaryaspor sezonu 3. sırada tamamlayıp play-off finaline kaldı.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Bodrum FK - Boluspor
Çorum FK - Kocaelispor
TOPLU SONUÇLAR
Erzurumspor 0-4 Eyüpspor
Boluspor 2-1 Çorum FK
Tuzlaspor 1-1 Gençlerbirliği
Kocaelispor 0-2 Sakaryaspor
Göztepe 1-1 Bodrum FK
Adanaspor 1-0 Bandırmaspor
Şanlıurfaspor 2-0 Manisa FK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.